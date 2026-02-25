Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартиры

Мария Николишин
25 февраля 2026, 21:30
Некоторые действия во время зарядки электромобиля могут создавать большую угрозу.
Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартиры
Как нельзя заряжать электрокар / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как нужно заряжать электромобиль
  • Можно ли использовать удлинитель для зарядки автомобиля

С развитием технологий в мире электромобили становятся все более популярными, но их нужно всегда заряжать. В частности, для этого многие используют специальный удлинитель, который выводится из квартиры.

Главред решил разобраться, можно ли заряжать электрокар через удлинитель из квартиры.

видео дня

Безопасно ли заряжать авто через удлинитель из квартиры

В Львовоблэнерго заявили, что использование бытовых удлинителей для питания электромобилей из окон квартир считается грубым нарушением правил пожарной безопасности.

Отмечается, что такие действия создают реальную угрозу возникновения возгорания и технических неисправностей в общей сети жилого дома.

"Правила пожарной безопасности в Украине запрещают эксплуатацию самодельных устройств и удлинителей, не соответствующих техническим стандартам. Нарушение требований приказа Министерства внутренних дел №1417 может привести к критическому перегреву проводки и возгоранию здания", - говорится в сообщении.

Кроме того, бытовые кабели не рассчитаны на длительную работу под высоким напряжением, которое требуется зарядному блоку транспортного средства.

Можно ли устанавливать зарядную станцию для авто возле домов

Законодательство Украины предусматривает механизм организации мест для стоянки и зарядки возле многоэтажных домов. В соответствии со статьей 16 закона об ОСМД именно объединение совладельцев имеет полномочия обустраивать придомовую территорию специальными зарядными пунктами.

Порядок установки оборудования и механизмы компенсации расходов за потребленную электроэнергию определяются исключительно общим собранием жильцов. Обязательным элементом такой инфраструктуры является монтаж отдельного электросчетчика для точного контроля потребленного энергоресурса.

Как правильно заряжать электрокар

Эксперты Elektracar в своем видео рекомендуют использовать качественные и оригинальные зарядные устройства для зарядки авто.

Также не стоит разряжать электромобиль "до нуля". Лучше всего его заряжать при достижении 20% уровня заряда.

Кроме того, относительно полного заряда авто тоже есть нюансы. Для ежедневного использования стоит заряжать батарею до 80%.

Правила зарядки электромобилей – видео:

Читайте также:

Об источнике: Elektracar

Elektracar — компания по подбору, заказу, доставке и продаже электро- и гибридов со всего мира, которая ведет свой канал на YouTube. В видео эксперты делятся различными советами по уходу и эксплуатации электромобилей. На канал компании уже подписалось более 36 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

20:44Мир
Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

19:46Украина
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

19:40Мир
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Последние новости

21:39

Голливудская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

21:36

Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

21:30

Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартирыВидео

21:26

Урожай без хлопот: пять сортов огурцов, которые подойдут даже новичкамВидео

21:04

Елена Кравец показала дочку-красавицу

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
20:45

Когда выключают свет: шедевральный рецепт домашней пиццыВидео

20:44

Зеленский провел переговоры с Трампом - что известно

20:32

Пенсии в Украине вырастут: кто может ожидать повышения выплат с 1 марта

19:56

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Реклама
19:46

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известноВидео

19:40

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известноВидео

19:37

Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболеваниеВидео

19:36

Ударят морозы до -5 градусов: погода в Тернополе резко изменится

19:31

Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случитсяВидео

19:13

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяцВидео

19:10

Почему в Китае началась массовая чистка армиимнение

19:06

Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

18:51

Контроль на дорогах усиливается: кого и за что будут штрафовать в 2026 годуВидео

18:48

Уже продают почти за бесценок: один овощ рекордно упал в цене

18:37

Полного завершения войны не будет - раскрыт интересный нюанс по переговорам

Реклама
18:36

Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секретВидео

18:34

Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

18:22

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:11

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

18:03

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

17:58

О чем на самом деле думают кошки: ветеринар раскрыла "план дня" каждого мурчика

17:52

Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

17:37

Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивилВидео

17:35

Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста

17:21

Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует

17:10

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:07

Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут

16:57

В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

16:55

Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

16:51

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

16:18

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

16:18

Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

16:01

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Реклама
15:40

Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

15:31

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

14:51

Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

14:42

В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

14:31

Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

14:30

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

14:24

Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

14:11

Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять