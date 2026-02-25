Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартиры

Некоторые действия во время зарядки электромобиля могут создавать большую угрозу.

С развитием технологий в мире электромобили становятся все более популярными, но их нужно всегда заряжать. В частности, для этого многие используют специальный удлинитель, который выводится из квартиры.

Главред решил разобраться, можно ли заряжать электрокар через удлинитель из квартиры.

Безопасно ли заряжать авто через удлинитель из квартиры

В Львовоблэнерго заявили, что использование бытовых удлинителей для питания электромобилей из окон квартир считается грубым нарушением правил пожарной безопасности.

Отмечается, что такие действия создают реальную угрозу возникновения возгорания и технических неисправностей в общей сети жилого дома.

"Правила пожарной безопасности в Украине запрещают эксплуатацию самодельных устройств и удлинителей, не соответствующих техническим стандартам. Нарушение требований приказа Министерства внутренних дел №1417 может привести к критическому перегреву проводки и возгоранию здания", - говорится в сообщении.

Кроме того, бытовые кабели не рассчитаны на длительную работу под высоким напряжением, которое требуется зарядному блоку транспортного средства.

Можно ли устанавливать зарядную станцию для авто возле домов

Законодательство Украины предусматривает механизм организации мест для стоянки и зарядки возле многоэтажных домов. В соответствии со статьей 16 закона об ОСМД именно объединение совладельцев имеет полномочия обустраивать придомовую территорию специальными зарядными пунктами.

Порядок установки оборудования и механизмы компенсации расходов за потребленную электроэнергию определяются исключительно общим собранием жильцов. Обязательным элементом такой инфраструктуры является монтаж отдельного электросчетчика для точного контроля потребленного энергоресурса.

Как правильно заряжать электрокар

Эксперты Elektracar в своем видео рекомендуют использовать качественные и оригинальные зарядные устройства для зарядки авто.

Также не стоит разряжать электромобиль "до нуля". Лучше всего его заряжать при достижении 20% уровня заряда.

Кроме того, относительно полного заряда авто тоже есть нюансы. Для ежедневного использования стоит заряжать батарею до 80%.

Правила зарядки электромобилей – видео:

Об источнике: Elektracar Elektracar — компания по подбору, заказу, доставке и продаже электро- и гибридов со всего мира, которая ведет свой канал на YouTube. В видео эксперты делятся различными советами по уходу и эксплуатации электромобилей. На канал компании уже подписалось более 36 тысяч пользователей.

