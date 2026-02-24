Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 марта

Автор рассказал об основных изменениях для водителей с наступлением весны и новых правилах на дорогах.

Водители больше не смогут пользоваться льготными местами без специального опознавательного знака

С 1 марта украинские водители столкнутся с масштабными изменениями — от новых правил работы сервисных центров до подорожания топлива и более жестких требований к такси.

Главред решил разобраться, какие нововведения вступают в силу уже этой весной и как они повлияют на автомобилистов.

Рост цен на топливо

Наиболее обсуждаемой темой традиционно остается стоимость топлива. По информации автора YouTube-канала "Авто Тема", весной рынок снова входит в фазу сезонного подорожания из-за активизации аграрного сектора.

По его словам, эксперты прогнозируют повышение цен на бензин и дизель в среднем на 2 гривны за литр. Причина — рост спроса во время весенне-полевых работ и возможный дефицит ресурсов.

Ситуация с автогазом также остается напряженной: на многих АЗС его стоимость уже приближается к психологической отметке 40 гривен за литр.

Новая система работы сервисных центров МВД

С 1 марта вводится единый стандарт онлайн-записи в сервисные центры МВД, который ранее тестировали в отдельных регионах.

Основные изменения:

регистрация транспортных средств и получение удостоверений — исключительно по предварительной онлайн-записи;

установлен лимит обращений: до 4 регистрационных действий в месяц для физических лиц и до 6 — для юридических;

четкая персонализация записи без возможности передать свою очередь другому лицу.

Цель нововведения — минимизировать злоупотребления и сделать процесс обслуживания более прозрачным.

Новые правила парковки и инклюзивность

Изменения коснулись и правил пользования льготными парковочными местами. Отныне для законного пользования местом для людей с инвалидностью недостаточно только удостоверения — автомобиль обязательно должен быть обозначен соответствующим опознавательным знаком.

Кроме того, на законодательном уровне закрепляется создание специальных паркомест для родителей с маленькими детьми. Они должны располагаться сразу после мест для лиц с инвалидностью и составлять определенную долю от общего количества мест на парковке.

Европейские стандарты для перевозчиков и новые требования к такси

Существенные изменения коснутся сферы профессиональных перевозок.

Водители грузовиков и автобусов, работающие на внутренних и международных маршрутах, обязаны проходить специализированные курсы повышения квалификации по европейским стандартам.

Для таксистов вводится обязательная сертификация, стоимость которой будет привязана к прожиточному минимуму. Также:

запрещено работать в такси лицам с судимостью;

ограничения будут действовать для водителей с систематическими нарушениями ПДД;

каждый автомобиль такси должен быть оборудован QR-кодом для проверки данных о водителе и лицензии.

Это должно повысить безопасность пассажирских перевозок и прозрачность рынка.

Новые дороги к границе с Польшей и Венгрией

В итоге автор добавил, что правительство также планирует расширение и модернизацию подъездных путей к пунктам пропуска на границе с Польшей и Венгрией.

Необходимость таких шагов связана с завершением строительства автобанов в соседних странах. Украина должна адаптировать свою дорожную инфраструктуру для увеличения пропускной способности и ускорения движения транспорта.

