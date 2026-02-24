Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 марта

Вы узнаете:
- Кто из водителей должен пройти курсы повышения квалификации
- Как будет работать система сертификации таксистов
- Какие изменения ждут парковку весной
С 1 марта украинские водители столкнутся с масштабными изменениями — от новых правил работы сервисных центров до подорожания топлива и более жестких требований к такси.
Главред решил разобраться, какие нововведения вступают в силу уже этой весной и как они повлияют на автомобилистов.
Рост цен на топливо
Наиболее обсуждаемой темой традиционно остается стоимость топлива. По информации автора YouTube-канала "Авто Тема", весной рынок снова входит в фазу сезонного подорожания из-за активизации аграрного сектора.
По его словам, эксперты прогнозируют повышение цен на бензин и дизель в среднем на 2 гривны за литр. Причина — рост спроса во время весенне-полевых работ и возможный дефицит ресурсов.
Ситуация с автогазом также остается напряженной: на многих АЗС его стоимость уже приближается к психологической отметке 40 гривен за литр.
Новая система работы сервисных центров МВД
С 1 марта вводится единый стандарт онлайн-записи в сервисные центры МВД, который ранее тестировали в отдельных регионах.
Основные изменения:
- регистрация транспортных средств и получение удостоверений — исключительно по предварительной онлайн-записи;
- установлен лимит обращений: до 4 регистрационных действий в месяц для физических лиц и до 6 — для юридических;
- четкая персонализация записи без возможности передать свою очередь другому лицу.
Цель нововведения — минимизировать злоупотребления и сделать процесс обслуживания более прозрачным.
Новые правила парковки и инклюзивность
Изменения коснулись и правил пользования льготными парковочными местами. Отныне для законного пользования местом для людей с инвалидностью недостаточно только удостоверения — автомобиль обязательно должен быть обозначен соответствующим опознавательным знаком.
Кроме того, на законодательном уровне закрепляется создание специальных паркомест для родителей с маленькими детьми. Они должны располагаться сразу после мест для лиц с инвалидностью и составлять определенную долю от общего количества мест на парковке.
Европейские стандарты для перевозчиков и новые требования к такси
Существенные изменения коснутся сферы профессиональных перевозок.
Водители грузовиков и автобусов, работающие на внутренних и международных маршрутах, обязаны проходить специализированные курсы повышения квалификации по европейским стандартам.
Для таксистов вводится обязательная сертификация, стоимость которой будет привязана к прожиточному минимуму. Также:
- запрещено работать в такси лицам с судимостью;
- ограничения будут действовать для водителей с систематическими нарушениями ПДД;
- каждый автомобиль такси должен быть оборудован QR-кодом для проверки данных о водителе и лицензии.
Это должно повысить безопасность пассажирских перевозок и прозрачность рынка.
Новые дороги к границе с Польшей и Венгрией
В итоге автор добавил, что правительство также планирует расширение и модернизацию подъездных путей к пунктам пропуска на границе с Польшей и Венгрией.
Необходимость таких шагов связана с завершением строительства автобанов в соседних странах. Украина должна адаптировать свою дорожную инфраструктуру для увеличения пропускной способности и ускорения движения транспорта.
Подробнее о том, какие изменения ждут водителей весной, смотрите в видео.
Читайте также:
- Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей
- Какой цвет автомобиля является лучшим: царапины и грязь будут незаметны
- Утром автомобиль не заводится: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь
Об источнике: канал Авто Тема на YouTube
YouTube-канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правилах, штрафах, ПДД и нюансах для водителей в доступном формате.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред