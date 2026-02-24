Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

Вы узнаете:
- Даты всех праздников в марте
- Даты больших праздников в марте
Март будет богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в марте 2026 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Большие праздники в марте
7.03 - родительская суббота второй недели поста.
14.03 - родительская суббота третьей недели поста.
21.03 - родительская суббота четвертой недели поста.
25.03 - Благовещение Пресвятой Богородицы.
Новый церковный календарь на март 2026
Православные праздники по новому стилю в марте 2026:
1.03 - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, прмц. Евдокии.
2.03 - свт. Иова (Борецкого), митр. Киевского и всея Руси.
3.03 - мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
4.03 - прп. Герасима Киевского, игумена Вологодского.
5.03 - мч. Конона Мандонского.
6.03 - память 42-х мчч. из города Амморея, обретение честного Креста св. царицей Еленой в Иерусалиме.
7.03 - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других, родительская суббота второй недели поста.
8.03 - вторая неделя Великого поста, свт. Григория Паламы, архиеп. Фесалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.
9.03 - 40 мчч. Севастийских.
10.03 - мчч. Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.
11.03 - свт. Софрония, патр. Иерусалимского, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.
12.03 - прп. Феофана, исповедника Сигрианского.
13.03 - перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского.
14.03 - свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси, блгв. вел. кн. Киевского Ростислава, родительская суббота третьей недели поста.
15.03 - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, мч. Агапия и с ним еще семи мчч.
16.03 - мч. Савина.
17.03 - прп. Алексия, человека Божьего.
18.03 - свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
19.03 - мч. Хрисанфа и мц. Дарии.
20.03 - мц. Фотины (Светланы).
21.03 - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского), родительская суббота четвертой недели поста.
22.03 - четвертая неделя Великого поста, прп. Иоанна Лествичника.
23.03 - прп. Никона, игумена Киево-Печерского.
24.03 - предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, прп. Захарии Печерского, постника Киево-Печерского.
25.03 - Благовещение Пресвятой Богородицы.
26.03 - Собор архангела Гавриила.
27.03 - мц. Матроны Солунской.
28.03 - Похвала Пресвятой Богородицы, прмч. Евстратия Киево-Печерского.
29.03 - пятая неделя Великого поста, прп. Марии Египетской.
30.03 - свт. Софрония, епископа Иркутского.
31.03 - прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.
Вам может быть интересно:
- "Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье
- Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году
- Почему в Страстную субботу нельзя выключать свет в доме: как провести этот день
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред