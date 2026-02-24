Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в марте 2026 года.

Март будет богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в марте 2026 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

Большие праздники в марте

7.03 - родительская суббота второй недели поста.

14.03 - родительская суббота третьей недели поста.

21.03 - родительская суббота четвертой недели поста.

25.03 - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Новый церковный календарь на март 2026

Православные праздники по новому стилю в марте 2026:

1.03 - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, прмц. Евдокии.

2.03 - свт. Иова (Борецкого), митр. Киевского и всея Руси.

3.03 - мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

4.03 - прп. Герасима Киевского, игумена Вологодского.

5.03 - мч. Конона Мандонского.

6.03 - память 42-х мчч. из города Амморея, обретение честного Креста св. царицей Еленой в Иерусалиме.

7.03 - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других, родительская суббота второй недели поста.

8.03 - вторая неделя Великого поста, свт. Григория Паламы, архиеп. Фесалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

9.03 - 40 мчч. Севастийских.

10.03 - мчч. Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11.03 - свт. Софрония, патр. Иерусалимского, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

12.03 - прп. Феофана, исповедника Сигрианского.

13.03 - перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского.

14.03 - свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси, блгв. вел. кн. Киевского Ростислава, родительская суббота третьей недели поста.

15.03 - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, мч. Агапия и с ним еще семи мчч.

16.03 - мч. Савина.

17.03 - прп. Алексия, человека Божьего.

18.03 - свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

19.03 - мч. Хрисанфа и мц. Дарии.

20.03 - мц. Фотины (Светланы).

21.03 - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского), родительская суббота четвертой недели поста.

22.03 - четвертая неделя Великого поста, прп. Иоанна Лествичника.

23.03 - прп. Никона, игумена Киево-Печерского.

24.03 - предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, прп. Захарии Печерского, постника Киево-Печерского.

25.03 - Благовещение Пресвятой Богородицы.

26.03 - Собор архангела Гавриила.

27.03 - мц. Матроны Солунской.

28.03 - Похвала Пресвятой Богородицы, прмч. Евстратия Киево-Печерского.

29.03 - пятая неделя Великого поста, прп. Марии Египетской.

30.03 - свт. Софрония, епископа Иркутского.

31.03 - прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.

