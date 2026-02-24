Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

Сергей Кущ
24 февраля 2026, 14:20
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в марте 2026 года.
Церковный календарь на март 2026
Церковный календарь на март 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Даты всех праздников в марте
  • Даты больших праздников в марте

Март будет богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в марте 2026 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

видео дня

Большие праздники в марте

7.03 - родительская суббота второй недели поста.

14.03 - родительская суббота третьей недели поста.

21.03 - родительская суббота четвертой недели поста.

25.03 - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Новый церковный календарь на март 2026

Православные праздники по новому стилю в марте 2026:

1.03 - первая неделя Великого поста, Торжество Православия, прмц. Евдокии.

2.03 - свт. Иова (Борецкого), митр. Киевского и всея Руси.

3.03 - мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.

4.03 - прп. Герасима Киевского, игумена Вологодского.

5.03 - мч. Конона Мандонского.

6.03 - память 42-х мчч. из города Амморея, обретение честного Креста св. царицей Еленой в Иерусалиме.

7.03 - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других, родительская суббота второй недели поста.

8.03 - вторая неделя Великого поста, свт. Григория Паламы, архиеп. Фесалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

9.03 - 40 мчч. Севастийских.

10.03 - мчч. Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11.03 - свт. Софрония, патр. Иерусалимского, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

12.03 - прп. Феофана, исповедника Сигрианского.

13.03 - перенесение мощей свт. Никифора, патр. Константинопольского.

14.03 - свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси, блгв. вел. кн. Киевского Ростислава, родительская суббота третьей недели поста.

15.03 - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, мч. Агапия и с ним еще семи мчч.

16.03 - мч. Савина.

17.03 - прп. Алексия, человека Божьего.

18.03 - свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

19.03 - мч. Хрисанфа и мц. Дарии.

20.03 - мц. Фотины (Светланы).

21.03 - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского), родительская суббота четвертой недели поста.

22.03 - четвертая неделя Великого поста, прп. Иоанна Лествичника.

23.03 - прп. Никона, игумена Киево-Печерского.

24.03 - предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, прп. Захарии Печерского, постника Киево-Печерского.

25.03 - Благовещение Пресвятой Богородицы.

26.03 - Собор архангела Гавриила.

27.03 - мц. Матроны Солунской.

28.03 - Похвала Пресвятой Богородицы, прмч. Евстратия Киево-Печерского.

29.03 - пятая неделя Великого поста, прп. Марии Египетской.

30.03 - свт. Софрония, епископа Иркутского.

31.03 - прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

календарь праздников интересные новости церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:46Украина
Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

14:14Война
Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

16:00

Алла Пугачева приедет: в РФ сделали заявление

15:38

Женщина съела недожаренную рыбу и лишилась конечностей: что произошло

15:20

"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

15:00

Как выровнять наклоненное дерево: простой способ, который спасет растениеВидео

15:00

Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
14:46

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:45

Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусеВидео

14:45

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

14:40

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Реклама
14:20

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

13:52

Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

13:47

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

13:44

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

13:32

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:23

Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

13:18

Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

Реклама
12:59

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

12:55

"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

12:39

Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

12:33

Что означает "Мир на условиях Украины"?мнение

12:28

Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

12:18

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

11:33

"Перемены в нем точно вижу": Падалко высказалась о 18-летнем сыне в ВСУ

11:32

Пора спиливать или нет: как определить, умерло ли деревоВидео

11:30

Невеста удивила друзей и гостей неожиданной просьбой: что она попросила

11:05

Высокая вода приближается: Киев и ряд регионов предупредили об угрозе наводнений

10:58

Переговоры по Украине зашли в тупик, признаков компромисса нет - Bloomberg

10:56

Украина принудит Россию к миру: Федоров рассказал о плане войны

10:49

Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

10:43

"Годы боли": украинские знаменитости вспомнили 24 февраля 2022 года

Реклама
10:43

Трамп хочет эффектный финал войны: Зеленский сказал, что не устраивает Киев

10:17

Наташа Королева отомстила мужу на публичное унижение: "Злой был"

09:56

Как четыре года полномасштабной войны изменили Зеленского и Путина - Sky News

09:55

Победа РФ не предрешена: WSJ выделило пять выводов спустя четыре года войны

09:55

"Иногда страшно": Владимир Зеленский сделал признание о дочери

09:27

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

09:02

Денежный прорыв марта 2026: три знака зодиака притянут богатство как магнит

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять