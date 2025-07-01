Почему 2 июля нельзя шить и стирать: какой церковный праздник

2 июля нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - это день сосредоточенности и молитв.

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2 июля: какой церковный праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 2 июля

Что нельзя делать 2 июля

Народные приметы и традиции

В среду, 2 июля, верующие празднуют возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 июля

В правление императора Льва I Великого (V век), двое мужчин, Кандид и Галвий, уехали в Палестину. В Назарете они узнали, что в одном из домов хранится одежда (риза) Пресвятой Девы Марии. По согласию хозяев, они перевезли святыню в Константинополь, где она была размещена в храме в пригороде Влахерны (северо-западная часть города). Позже, в 473 году, Лев I построил здесь величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, куда торжественно внесли ризу.

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Что нельзя делать 2 июля

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - это день сосредоточенности и молитв.

Не следует злословить - стоит избегать осуждения, потому что все вернется к вам.

Запрещается шить, стирать, вышивать - верили, что в этот день риза Богородицы оберегает от всего зла, поэтому острые предметы и воду не использовали, потому что они могут "разрезать" или "смыть" эту защиту.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихая и теплая погода - к хорошему лету;

дождь 2 июля - ждите богатый урожай;

утром роса - будет высокое плодородие;

ветер 2 июля - к сильному похолоданию;

облачный день, но дождя нет - ждите неурожая орехов и ягод.

В народе 2 июля носило название Ризоположение. Этот вариант церковного праздника часто встречается в народном календаре.

Именины 2 июля

Какие завтра именины: Арсений.

Талисманом человека, рожденного 2 июля, является амазонит. Одна из форм минерала - микролина. С древнейших времен его ценили как камень красоты и гармонии: считалось, что он помогает сохранить молодость кожи и защищает человека от поспешных, опрометчивых поступков.

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