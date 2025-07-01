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Почему 2 июля нельзя шить и стирать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
1 июля 2025, 14:55
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2 июля нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - это день сосредоточенности и молитв.
2 июля: какой церковный праздник
2 июля: какой церковный праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 2 июля
  • Что нельзя делать 2 июля
  • Народные приметы и традиции

В среду, 2 июля, верующие празднуют возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 июля

В правление императора Льва I Великого (V век), двое мужчин, Кандид и Галвий, уехали в Палестину. В Назарете они узнали, что в одном из домов хранится одежда (риза) Пресвятой Девы Марии. По согласию хозяев, они перевезли святыню в Константинополь, где она была размещена в храме в пригороде Влахерны (северо-западная часть города). Позже, в 473 году, Лев I построил здесь величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, куда торжественно внесли ризу.

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Что нельзя делать 2 июля

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - это день сосредоточенности и молитв.
  • Не следует злословить - стоит избегать осуждения, потому что все вернется к вам.
  • Запрещается шить, стирать, вышивать - верили, что в этот день риза Богородицы оберегает от всего зла, поэтому острые предметы и воду не использовали, потому что они могут "разрезать" или "смыть" эту защиту.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • тихая и теплая погода - к хорошему лету;
  • дождь 2 июля - ждите богатый урожай;
  • утром роса - будет высокое плодородие;
  • ветер 2 июля - к сильному похолоданию;
  • облачный день, но дождя нет - ждите неурожая орехов и ягод.

В народе 2 июля носило название Ризоположение. Этот вариант церковного праздника часто встречается в народном календаре.

Именины 2 июля

Какие завтра именины: Арсений.

Талисманом человека, рожденного 2 июля, является амазонит. Одна из форм минерала - микролина. С древнейших времен его ценили как камень красоты и гармонии: считалось, что он помогает сохранить молодость кожи и защищает человека от поспешных, опрометчивых поступков.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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