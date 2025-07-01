Почему 2 июля нельзя шить и стирать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 2 июля
- Что нельзя делать 2 июля
- Народные приметы и традиции
В среду, 2 июля, верующие празднуют возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 2 июля
В правление императора Льва I Великого (V век), двое мужчин, Кандид и Галвий, уехали в Палестину. В Назарете они узнали, что в одном из домов хранится одежда (риза) Пресвятой Девы Марии. По согласию хозяев, они перевезли святыню в Константинополь, где она была размещена в храме в пригороде Влахерны (северо-западная часть города). Позже, в 473 году, Лев I построил здесь величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, куда торжественно внесли ризу.
Что нельзя делать 2 июля
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом - это день сосредоточенности и молитв.
- Не следует злословить - стоит избегать осуждения, потому что все вернется к вам.
- Запрещается шить, стирать, вышивать - верили, что в этот день риза Богородицы оберегает от всего зла, поэтому острые предметы и воду не использовали, потому что они могут "разрезать" или "смыть" эту защиту.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- тихая и теплая погода - к хорошему лету;
- дождь 2 июля - ждите богатый урожай;
- утром роса - будет высокое плодородие;
- ветер 2 июля - к сильному похолоданию;
- облачный день, но дождя нет - ждите неурожая орехов и ягод.
В народе 2 июля носило название Ризоположение. Этот вариант церковного праздника часто встречается в народном календаре.
Именины 2 июля
Какие завтра именины: Арсений.
Талисманом человека, рожденного 2 июля, является амазонит. Одна из форм минерала - микролина. С древнейших времен его ценили как камень красоты и гармонии: считалось, что он помогает сохранить молодость кожи и защищает человека от поспешных, опрометчивых поступков.
Вас также заинтересует:
- Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных дней
- В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа
- День летнего солнцестояния 2025: как загадать желание и что нельзя делать
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред