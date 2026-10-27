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Соль в стиральной машине: действительно ли она помогает сохранить цвет одежды

Марина Иваненко
27 октября 2026, 15:08
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Помогает ли соль сохранить цвет одежды при стирке? Эксперты объяснили, почему вещи линяют и какие правила помогают избежать окрашивания белья.
Зачем добавляют соль при стирке
Зачем добавляют соль при стирке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Действительно ли соль закрепляет цвет одежды
  • Почему яркие вещи линяют во время стирки
  • Как сохранить насыщенность ткани

Каждому знакома ситуация, когда новая яркая вещь при первой стирке неожиданно окрашивает остальное белье в розовые или голубые оттенки. Популярные народные советы в таких случаях рекомендуют добавлять в барабан стиральной машины горсть обычной поваренной соли или замачивать одежду в соленой воде. Считается, что это помогает закрепить цвет. Однако специалисты предупреждают: такой способ не дает ожидаемого результата. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает kerteszkedj.hu, эксперты консультационной службы AnswerLine Университета штата Айова и американского журнала Consumer Reports опровергают распространенный миф о способности соли и уксуса закреплять цвет уже окрашенной одежды. Соль действительно используется в текстильной промышленности при окрашивании некоторых тканей, в частности хлопка. Она помогает красителю взаимодействовать с волокнами на соответствующем этапе технологического процесса. Однако после завершения окрашивания добавление соли во время обычной домашней стирки не обеспечивает надёжной фиксации цвета.

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Если после нескольких стирок одежда начинает меньше линять, это может объясняться тем, что из ткани постепенно вымываются остатки незакрепленного красителя. Именно поэтому соль не стоит считать надежным средством защиты цветных вещей от выцветания или окрашивания другого белья.

Что действительно помогает сохранить цвет одежды

Вместо того чтобы добавлять поваренную соль в стиральную машину, специалисты советуют соблюдать простые правила ухода за цветными вещами.

Стирайте в прохладной воде

Высокая температура может ускорять вымывание красителя и износ волокон. Для цветной одежды лучше выбирать прохладную воду, если это позволяет информация на ярлыке производителя.

Видео о том, как правильно стирать черные вещи, можно посмотреть здесь:

Выворачивайте вещи наизнанку

Такой способ помогает уменьшить трение внешней поверхности ткани о другие вещи и барабан стиральной машины. Благодаря этому одежда дольше сохраняет опрятный вид и насыщенность цвета.

Выбирайте деликатный режим

Более короткие циклы с умеренным механическим воздействием могут уменьшить износ ткани. При этом программу стирки нужно подбирать в соответствии с типом материала и степенью загрязнения.

Сортируйте белье по цветам

Это один из самых надежных способов предотвратить случайное окрашивание вещей. Новую одежду насыщенных цветов, особенно красного, темно-синего и черного, во время первых стирок лучше стирать отдельно или вместе с вещами подобных оттенков.

Не оставляйте влажное белье в стиральной машине

По завершении цикла желательно сразу вынимать вещи. Длительный контакт мокрых тканей может увеличить риск переноса красителя между ними.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Сушите одежду вдали от прямых солнечных лучей

Ультрафиолет может постепенно разрушать пигменты, из-за чего ткань теряет насыщенность цвета. Чтобы уменьшить выцветание, цветные вещи лучше сушить в тени, следуя рекомендациям производителя.

Особое внимание стоит уделять ярлыкам на одежде. Пометка "стирать отдельно" означает, что во время стирки вещь может терять красящее вещество и окрашивать другие ткани. В таком случае нужно следовать рекомендациям производителя не только во время первой, но и во время последующих стирок.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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