Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Неправильное хранение может привести к появлению плесени и неприятного привкуса.

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Лучшее место для хранения орехов / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Где лучше всего хранить орехи на зиму

Как правильно сушить грецкие орехи

Как правильно хранить очищенные грецкие орехи

Орехи могут оставаться свежими и питательными в течение длительного времени, если правильно подойти к их хранению. Влага, тепло и свет - главные враги этого продукта.

Главред расскажет, где лучше всего хранить орехи, чтобы они не плесневели и не теряли вкус.

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Где хранить орехи

Лучшее место - сухая, темная и прохладная кладовая, пишет Onet. Она обеспечивает стабильную температуру и защищает от солнечных лучей. Если кладовой нет, подойдет темный шкаф, расположенный подальше от духовки или радиатора. Важно избегать тканевых мешков: они пропускают воздух и не защищают от влаги. Вместо этого стоит использовать стеклянные банки или герметичные контейнеры.

Какие орехи подходят для длительного хранения

Лучше всего хранятся грецкие орехи с целой, неповрежденной скорлупой. Она должна быть светло- или темно-коричневой, без красного оттенка, который свидетельствует о недозрелости. Поврежденные или заплесневелые плоды следует сразу отбраковывать. Перед хранением зеленую оболочку нужно снять, орехи промыть и высушить.

Как правильно сушить орехи

Вымытые орехи раскладывают на чистые противни или сетки и оставляют в хорошо проветриваемом, затененном месте. Солнце нежелательно, ведь оно может пересушить ядра. Для дополнительной защиты от вредителей орехи иногда помещают в морозильник на два дня, после чего снова подсушивают. Оптимальные условия хранения - температура до 20 °C и влажность не выше 65 %. Запасы следует проверять ежемесячно, чтобы вовремя удалять испорченные плоды.

Как хранить очищенные ядра

Замораживание - распространённый способ, но не единственный. Эффективным решением является сухое консервирование: сухие ядра кладут в стеклянные банки, плотно закрывают и стерилизуют на пару при 80 °C в течение нескольких минут. Так они остаются свежими и хрустящими до года. Можно добавить лавровый лист - он помогает избежать неприятного запаха. Другой вариант - залить ядра медом, который выступает в качестве природного консерванта. Если требуется кратковременное хранение, достаточно герметичных контейнеров - они сохранят качество орехов до двух месяцев.

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