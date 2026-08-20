Стоит ли замачивать орехи перед употреблением: правду знают единицы

Блогерша объяснила, что делает с орехами, когда открывает новую пачку.

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Блогерша показала, сколько грязи на орехах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему орехи стоит мыть перед употреблением

Как правильно замачивать орехи и какую воду для этого использовать

Орехи часто едят сразу после того, как достают из упаковки, не задумываясь о необходимости дополнительной обработки. Но это не совсем правильно.

Главред узнал, что украинская блогерша Диана Головец в TikTok объяснила, как правильно замачивать орехи перед употреблением и зачем это делать.

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"На самом деле на орехах скапливается очень много разной грязи: где они только не лежали, не валялись и кто только не трогал их руками. Поэтому обязательно нужно мыть орехи", - говорит она.

Как правильно мыть орехи

Для очистки орехов перед употреблением достаточно промыть их под проточной водой. Это поможет удалить с поверхности видимые частицы пыли и другие загрязнения.

Помимо обычного промывания, Диана Головец советует замачивать орехи примерно на час. По её словам, такая процедура позволяет не только очистить продукт, но и получить дополнительные преимущества.

"Вообще рекомендуют не просто мыть орехи, но и замачивать их хотя бы на часок. Тогда они будут не только чистыми, но и полезными", - добавила блогерша.

В какой воде лучше замачивать орехи

Украинка под ником Food_mom в TikTok рассказала, что абсолютно все орехи без исключения обладают защитным механизмом, который называется фитиновая кислота. Таким образом орехи защищаются от хищников и имеют возможность созреть.

Грецкий орех / Инфографика: Главред

"Для орехов это хорошо, а вот для нас, для людей, которые их употребляют, не очень. А всё потому, что именно эта фитиновая кислота, которая связывается с минералами, препятствует полноценному усвоению полезных минералов и витаминов", - пояснила она.

Но если замочить орехи в подсоленной воде, фитиновая кислота деактивируется, и тот, кто будет их есть, получит максимум пользы.

Смотрите видео о том, почему стоит мыть орехи:

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О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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