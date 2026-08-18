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Тест на IQ: нужно найти букву О среди множества Q за три секунды

Руслана Заклинская
18 августа 2026, 19:03
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Все видят букву Q, но только самые внимательные смогут найти букву O за три секунды.
Тест на IQ: нужно найти букву О среди множества Q за три секунды
Нужно найти букву O среди букв Q за 3 секунды / Фото: Jagran Josh

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, концентрацию и скорость восприятия информации. На первый взгляд задание может показаться простым, однако одна отличающаяся буква легко теряется среди десятков одинаковых символов.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти букву O среди большого количества букв Q. На выполнение задания дается всего три секунды.

На изображении буквы расположены ровными рядами, из-за чего создается впечатление, что они абсолютно одинаковые. Однако среди них спрятана одна буква O, которая отличается от остальных символов.

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Тест на IQ: нужно найти букву О среди множества Q за три секунды
Нужно найти букву O среди Q за 3 секунды / Фото: Jagran Josh

Если найти её сразу не получается, попробуйте условно разделить изображение на четыре части и проверять каждую отдельно. Авторы головоломки советуют особенно внимательно присмотреться к нижней половине изображения.

В то же время подобные задания не являются настоящим тестом на IQ. Они, прежде всего, помогают потренировать наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать небольшие различия.

Тест на IQ: нужно найти букву О среди множества Q за три секунды
Ответ на головоломку / Фото: Jagran Josh

Если вы так и не нашли отличающуюся букву, ответ прост: O расположена в правой нижней части изображения. Именно там среди одинаковых Q спряталась буква, которую нужно было заметить за три секунды.

Ранее Главред рассказывал о других интересных головоломках на внимательность. В одном из тестов нужно было за 28 секунд найти три отличия на изображении девушки и курьера.

Также можно проверить свою наблюдательность в головоломке, где нужно за пять секунд найти цифру 6 среди множества девяток.

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Об источнике: The Sun

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