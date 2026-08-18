Тест на IQ: нужно найти букву О среди множества Q за три секунды

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, концентрацию и скорость восприятия информации. На первый взгляд задание может показаться простым, однако одна отличающаяся буква легко теряется среди десятков одинаковых символов.
Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти букву O среди большого количества букв Q. На выполнение задания дается всего три секунды.
На изображении буквы расположены ровными рядами, из-за чего создается впечатление, что они абсолютно одинаковые. Однако среди них спрятана одна буква O, которая отличается от остальных символов.
Если найти её сразу не получается, попробуйте условно разделить изображение на четыре части и проверять каждую отдельно. Авторы головоломки советуют особенно внимательно присмотреться к нижней половине изображения.
В то же время подобные задания не являются настоящим тестом на IQ. Они, прежде всего, помогают потренировать наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать небольшие различия.
Если вы так и не нашли отличающуюся букву, ответ прост: O расположена в правой нижней части изображения. Именно там среди одинаковых Q спряталась буква, которую нужно было заметить за три секунды.
Ранее Главред рассказывал о других интересных головоломках на внимательность. В одном из тестов нужно было за 28 секунд найти три отличия на изображении девушки и курьера.
Также можно проверить свою наблюдательность в головоломке, где нужно за пять секунд найти цифру 6 среди множества девяток.
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Об источнике: The Sun
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