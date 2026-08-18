Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Вы узнаете:
- Какое популярное сейчас имя означает "благословение"
- Какое имя для девочек сейчас одно из самых популярных в западных областях Украины
Старинные имена для девочек снова становятся популярными в Украине. Среди трендовых вариантов 2026 года - четыре имени, каждое из которых имеет интересное происхождение и значение.
Главред узнал, что об этих популярных именах в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi.
Какие старинные имена для девочек популярны сегодня
Одним из трендовых старинных имен для девочек в 2026 году называют Евдокия. Это имя имеет древнее происхождение и красивое значение, поэтому может понравиться родителям, которые ищут необычные, но традиционные варианты.
"Евдокия имеет греческое происхождение и означает добрую волю или благословение", - сказала автор видео.
В тренде также короткое международное имя Зоя, которое имеет греческое происхождение и связано со значением "жизнь". Оно нравится родителям легким произношением и нежным звучанием.
Еще одним вариантом, привлекающим внимание родителей, стало имя Юстина. По словам блогерши, оно вошло в пятерку популярных имен на западе Украины.
"Оно имеет латинское происхождение и означает "справедливая и честная". А еще, по мнению экспертов, Юстины очень простые, дружелюбные и трудолюбивые", - говорит автор.
Модным вариантом имени для девочки стала и Мелисса. Ее популярность связывают с современным трендом называть детей в честь растений и цветов. Имя Мелисса также имеет греческое происхождение. В переводе оно означает "пчелка".
Смотрите видео о старинных именах для девочек:
@mama.v.temi
?Подборка имен для ваших принцесс♬ оригинальная аудиозапись - Mama v Temi
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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