Дети рождаются умными: ученые удивили результатам исследования беременных

Исследователи объяснили, какие действия беременных приводят к тому, что у их детей высокий IQ.

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Во время беременности будущие мамы могут способствовать развитию мозга малыша / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как рацион беременной связан с развитием ребенка

Что влияет на развитие способностей ребенка еще в утробе

Питание во время беременности имеет важное значение для развития будущего ребенка. В рацион женщины ученые рекомендуют включать продукты, содержащие питательные вещества, необходимые для формирования нервной системы и мозга плода.

Главред узнал, что автор TikTok-страницы Mama v temi назвала пять продуктов, которые, по данным исследований, связывают с лучшими показателями развития детей.

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Яйца

Первыми в списке идут яйца. По словам блогерши, они содержат холин - вещество, участвующее в формировании памяти и нервной системы ребенка.

"Яйца особенно благотворно влияют на здоровое развитие малыша в последнем триместре", - подчеркнула блогерша.

Авокадо

Еще одним продуктом, который блогерша советует включать в рацион беременной, является авокадо. Оно содержит полезные жиры и фолиевую кислоту, которая важна для развития нервной системы ребенка.

Красное мясо

В список продуктов также вошло красное мясо. Блогерша объясняет его присутствие в рационе беременной содержанием железа. По её словам, именно железо имеет значение для развития мозга плода, а анемия во время беременности может негативно влиять на этот процесс.

Жирная рыба

Еще одним продуктом в списке стала жирная рыба. Ее ценность блогерша связывает с омега-3 жирными кислотами, которые способствуют образованию нейронов. А развитие нейронов связано с формированием новых знаний и навыков, а также памяти.

Ягоды

Последними в списке стали ягоды. Автор видео называет их источником антиоксидантов и связывает их употребление с защитой клеток мозга.

"И последние - ягоды. Это мощные антиоксиданты. Они защищают клетки мозга от повреждений", - подчеркнула она.

Отметим, что эта информация не является самостоятельной медицинской рекомендацией, а лишь воспроизводит данные исследований, описанных автором видео.

Смотрите видео о том, что влияет на развитие ребенка во время беременности:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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