"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда": как правильно сказать на украинском

Популярная поговорка "без труда не вытащишь и рыбку из пруда" на самом деле является калькой с русского языка.

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Как заменить распространённый русизм о "рыбке и пруду" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно сказать "без труда не вытащишь и рыбку из пруда"

Какие пословицы можно использовать вместо этого выражения

Почему не стоит дословно переводить иностранные фразеологизмы

Некоторые привычные выражения настолько прочно вошли в речь, что их происхождение уже не всегда заметно. В то же время украинский язык имеет собственные пословицы и поговорки, с помощью которых можно естественно передать тот же смысл.

Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко рассказал в TikTok, какими исконно украинскими выражениями можно заменить фразу "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда".

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Главред рассказывает, какие варианты предлагает популяризатор украинского языка.

Как сказать на украинском "без труда не вытащишь и рыбку из пруда"

По словам Виктора Дяченко, это выражение понятно украинцам, однако оно является заимствованным и в значительной степени распространилось благодаря русскоязычным фильмам и сказкам. Если хочется сохранить именно образ рыбалки, можно сказать: "Чтобы рыбу есть, надо в воду лезть". Эта пословица передает главную мысль выражения, а именно - для получения результата нужно приложить усилия.

Еще один краткий вариант - "без труда нет плода".

Какие еще есть украинские аналоги

Виктор Дяченко приводит и несколько других исконно украинских пословиц. В частности, можно сказать: "Не нагнувшись, гриба не найдешь". Это своеобразный лесной аналог выражения о рыбе, который также подчеркивает необходимость прилагать усилия ради результата.

Еще один вариант - "чтобы уметь, надо попотеть". Именно это выражение Дяченко называет своим личным фаворитом.

Есть и более шутливый вариант: "Печеные голуби не летят в рот". Его можно использовать в отношении людей, которые ждут результата, ничего для этого не делая.

Также популярным украинским эквивалентом является пословица "под лежачий камень вода не течет". Она подчеркивает, что для достижения цели необходимо действовать.

Смотрите видео Виктора Дяченко об украинских аналогах:

Почему не стоит дословно переводить фразеологизмы

Дяченко подчеркивает, что пословицы и поговорки являются важной частью украинской языковой традиции. Поэтому вместо дословного перевода чужих фразеологизмов стоит искать естественные украинские эквиваленты.

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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