Ночной удар по Киеву: РФ атаковала детскую больницу, вспыхнули пожары

Дети и медики находились в укрытии. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Последствия атаки на Киев в ночь на 11 августа / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

РФ ночью атаковала Киев баллистическими ракетами

В Шевченковском районе повреждена детская больница

На складе произошел пожар, один человек пострадал

В ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

Как сообщили в ГосЧС, в Шевченковском районе произошло попадание на территории одной из детских больниц. На месте образовались две воронки, повреждено остекление здания и газовая труба. Сотрудники газовой службы ликвидировали утечку газа.

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"К счастью, дети и медики находились в укрытии. Без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

По другому адресу произошел пожар и разрушение в складском помещении. Пожар локализовали на площади 1200 кв. м. В результате попадания был обнаружен один пострадавший, его передали медикам.

Позже стало известно, что спасатели ликвидировали пожар складского помещения в Шевченковском районе Киева.

"Работы на месте российского удара продолжаются. Информация обновляется", - добавили в ГосЧС.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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Страна-агрессор Россия ежемесячно перевыполняет план по производству основных типов ракет на 110-120% и готовит серию комбинированных ударов по оборонно-промышленному комплексу и критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Разведка фиксирует, что Россия способна ежемесячно проводить 3-4 комбинированные атаки с использованием ракет разных типов и беспилотников. Основными объектами таких ударов остаются Киев, Запорожье, Днепр и Харьков - центры украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК. Первое - это наша баллистика, они стараются не допустить выхода на серийное производство этого вооружения. Второе - все, что связано с БПЛА и FPV-дронами", - сказал генерал-майор в интервью РБК-Украина.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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