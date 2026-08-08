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РФ ударила по Киеву и области баллистикой: вспыхнули пожары, три человека погибли

Анна Ярославская
8 августа 2026, 07:49обновлено 8 августа, 11:16
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Последствия ночной атаки зафиксированы на трех локациях области. В Киеве горели гаражи на площади 1000 кв. м.
Последствия атаки на Киев
Пожары в Киеве возникли в двух районах после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главное:

  • Трое погибших в Броварском районе, среди них ребенок
  • В Киеве пожары возникли в двух районах
  • На Киевщине - последствия на трех локациях

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, последствия зафиксированы на трех локациях Броварского района. Обломки повредили частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили, а на территории нежилого здания начался пожар. На местах работают спасатели и профильные службы, ликвидация продолжается.

видео дня

Руководитель области подчеркнул характер целей, которые выбирают оккупанты.

"Россия продолжает терроризировать гражданское население. Наша задача сейчас оперативно ликвидировать последствия, помочь пострадавшим и обеспечить безопасность людей", - отметил Ткаченко.

Данные о количестве пострадавших уточняются.

Пожары в двух районах Киева

Столица также оказалась под ударом. Очаги возгорания возникли в Голосеевском и Оболонском районах, сообщает ГСЧС.

Голосеевский район: огонь охватил гаражи в двух отдельных ячейках на общей площади 1000 кв. м. Также произошло возгорание нежилого здания с картоном. Пожары локализовали, проводятся работы по ликвидации.

Оболонский район: произошло возгорание на территории предприятия. Пожар был ликвидирован.

  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев и область ночью 8 августа 2026 Фото: ГСЧС

Атака на Черниговщину

В Прилуцком районе Черниговщины в результате удара российским БпЛА возник пожар складского здания площадью 600 кв. м.

Как сообщили в ГосЧС, по предварительной информации, пострадавших нет.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

  • Атака на Черниговщину - последствия
    Атака на Черниговщину - последствия Фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговщину - последствия
    Атака на Черниговщину - последствия Фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговщину - последствия
    Атака на Черниговщину - последствия Фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговщину - последствия
    Атака на Черниговщину - последствия Фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговщину - последствия
    Атака на Черниговщину - последствия Фото: ГСЧС

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, 6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Три человека (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Трамп сказал, даст ли Украине ракеты к Patriot

Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет и дополнительных батарей Patriot, объяснив нехватку вооружения решениями предыдущей администрации.

На пресс-конференции главу Белого дома прямо спросили о готовности выполнить украинский запрос, но президент перевел разговор на состояние американских арсеналов.

"Ну, мы тоже хотим ракеты. Знаете, когда Байден дал так много - Байден отдал боеприпасов на 300 миллиардов долларов. Когда я покидал эту должность, склады были полны, а он раздал большую их часть", - заявил Трамп.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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