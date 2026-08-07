Навроцкий решил помогать Украине 'бить московитов': в РФ началась истерика

Президент Польши заявил, что поддержка Украины в войне против РФ соответствует стратегическим интересам Варшавы.

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Навроцкий пообещал поддержку Украине, Кремль разразился оскорблениями / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, МИД России

Кратко:

Навроцкий заявил о поддержке Украины в войне против РФ

Победа Киева является стратегическим интересом Польши

В МИД РФ обвинили его в "русофобии"

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины в борьбе против российской агрессии соответствует стратегическим интересам Варшавы. В то же время Польша не откажется от своей позиции в вопросах исторической памяти. Об этом Навроцкий сказал во время речи по случаю годовщины пребывания в должности, которую транслировали "Wiadomości".

По словам польского президента, успех Украины в войне против России важен для безопасности Польши.

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"Интерес Польши заключается в том, чтобы Украина и украинские военные как можно лучше справлялись с постсоветской Российской Федерацией и держали её как можно дальше от Польши", - заявил Навроцкий.

Он добавил, что Варшава будет продолжать помогать Киеву, поскольку это соответствует польским интересам.

"Там, где бьют московитов, Польша помогает, даже если непосредственно не участвует в войне. Это в стратегических интересах Польши", - сказал президент.

В то же время Навроцкий заявил, что Варшава будет настаивать на своей позиции по историческим вопросам.

"Мы можем помогать, и можем требовать; мы можем сотрудничать как партнеры и достигать взаимопонимания по фундаментальным вопросам. Мы будем помогать, но всегда со словами: "Польша прежде всего, поляки прежде всего", - отметил он.

В России отреагировали на слова Навроцкого

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление польского президента. Она заявила, что Навроцкий якобы использует "язык ненависти". Также Захарова назвала польского лидера "гданским музейщиком", упомянув его работу в качестве директора Музея Второй мировой войны в Гданьске и руководителя Института национальной памяти Польши.

Она также заявила, что Польша и Россия имеют общую границу, и обвинила польские власти в ухудшении отношений между странами. В ответ на заявления Навроцкого пресс-секретарь российского МИД заявила о якобы "русофобии" польского президента.

"Клиническая русофобия, очевидно, влияет на когнитивные способности. Гданьский музейщик забыл, что у России и Польши есть общая граница. Украины и украинцев между нами нет. Раньше это была граница взаимовыгодного сотрудничества, от которого благодаря усилиям Навроцких и Сикорских ничего не осталось", - заявила Захарова.

Может ли РФ атаковать Польшу - мнение эксперта

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик в интервью "Главред" рассказал, что Россия может провести гибридную операцию против Польши и стран Балтии, чтобы избежать прямого военного столкновения с НАТО. По его словам, Кремль может выбрать такой формат агрессии, который создаст для Альянса сложную политическую ситуацию и поставит под сомнение действие механизмов коллективной обороны.

"Я более чем убежден, что Россия нанесет удар по странам Балтии и Польше. Убежден, что это будет операция гибридного типа, которая сделает невозможным применение статьи 5", - заявил Кулик.

В то же время эксперт подчеркнул, что в случае такого кризиса Украина должна поддержать Польшу, несмотря на нынешние разногласия между странами.

Отношения Польши и Украины - новости по теме

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским конструктивной. Встреча длилась около часа, и стороны договорились продолжить диалог для дальнейших переговоров.

Навроцкий объявил о намерении добиться запрета красно-черного флага на территории Польши. Он призвал парламент принять соответствующий закон, поскольку считает использование этого флага неприемлемым.

Как сообщал Главред, Дональд Туск обратился к президенту с требованием решительно реагировать на случаи насилия в отношении граждан Украины в Польше. Ранее во Вроцлаве трое мужчин избили украинца и его девушку, полиция задержала двух подозреваемых, а еще одного задержали при попытке выехать из города.

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О личности: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 года, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года по настоящее время - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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