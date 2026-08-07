Доллар замер, а евро резко подешевел: курс валют на 10 августа

Нацбанк скорректировал официальный курс на 10 августа.

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Курс валют в Украине на 10 августа / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ на 10 августа

Какой курс евро установлен на 10 августа

Как изменился курс злотого

В понедельник, 10 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Курс доллара США практически не изменился, тогда как евро и польский злотый несколько подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 10 августа установлен на уровне 44,76 грн/долл. В пятницу, 7 августа, американская валюта стоила 44,76 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел примерно на 0,5 копейки.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 10 августа составляет 51,61 грн/евро. Для сравнения, 7 августа он был на уровне 51,67 грн/евро. Таким образом, европейская валюта подешевела примерно на 6 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,73/44,77 грн/долл., а к евро - 51,58/51,62 грн/евро.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 10 августа установлен на уровне 12,01 грн/злотый. В предыдущий рабочий день он составлял 12,02 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подешевела примерно на 1 копейку.

Сколько будет стоить валюта 10–16 августа - прогноз эксперта

Как рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, продажа валюты НБУ будет оставаться значительной, однако вряд ли превысит привычные 800–900 млн долларов в неделю. Дополнительным риском для гривни может стать подорожание топлива из-за мировых цен на нефть и ситуации с безопасностью в Украине.

На валютный рынок также может повлиять сокращение морского экспорта из-за атак на торговые суда. Это означает меньшие объемы валютной выручки. В то же время значительная международная финансовая помощь пока позволяет компенсировать этот фактор, поэтому масштабной угрозы для гривни эксперт не видит.

"Наличный курс благодаря режиму "управляемой гибкости" будет оставаться близким к межбанковскому. Возникновения отдельного, оторванного от общего рынка курсового уровня не ожидается", - отметил Лесовой.

По прогнозу банкира, на следующей неделе официальный курс доллара будет оставаться в пределах 44,5–45 грн, а евро - 51–51,7 грн. Резких колебаний валютного рынка не ожидается.

Курс валют в Украине - новости по теме

как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка "Глобус" Тарас Лесовой отметил, что сезонное оживление спроса может ситуативно усиливать давление на межбанковский рынок. По его базовому сценарию курс доллара в августе должен держаться в пределах 44,5–45,5 гривен.

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отметил, что отметка в 45 гривен остается ключевым уровнем для рынка. По его прогнозу, в августе курс доллара на межбанковском рынке может находиться в пределах 45–46 гривен, а евро - 50,5–52 гривен.

Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы валют на 7 августа с фиксированным значением доллара 44,76 грн. В пятницу, 7 августа, курс евро составил 51,67 грн, а польского злотого - 12,01 грн, что соответствовало суточным колебаниям в несколько копеек.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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