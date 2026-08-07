Возможен ли массовый отток украинцев из Польши из-за погромов - мнение эксперта

Нападение поляков могут побуждать украинцев активнее самоорганизовываться и объединяться для защиты своих интересов.

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Эксперт рассказал, грозит ли Польше массовый отъезд украинцев из-за погромов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitalii.kulik, ua.depositphotos.com

Кратко:

Еврокомиссия должна оказать давление на Польшу

Европе удавалось оказывать давление на венгерскую сторону

Массового отъезда украинцев из Польши из-за последних погромов ожидать не стоит. Однако подобные инциденты могут побуждать украинцев активнее самоорганизовываться и объединяться для защиты своих интересов. Такое мнение выразил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

По его словам, агрессивное отношение со стороны части поляков к украинцам и их семьям может усиливать радикальные настроения среди некоторых представителей украинской общины. Такие случаи способны становиться фактором дальнейшего роста напряженности между двумя группами.

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"Со временем это может породить устойчивое неприятие Польши как стратегического партнера. И если в будущем сама Польша столкнется с реальной российской угрозой, в украинском обществе уже может не быть такого единодушного консенсуса относительно необходимости оказания помощи полякам. Зачем нам помогать полякам, которые избивали нас во Вроцлаве, унижали, оскорбляли и не принимают нас? Ведь это погромы этнического характера, и их можно соотнести с расовыми беспорядками в Европе, поскольку у них один корень", - говорит Кулик.

По его мнению, необходимо "поработать с Европейской комиссией так, чтобы она начала оказывать давление на Польшу".

"Еще одно направление работы – это Европейская комиссия. Безусловно, там сегодня хватает собственных проблем. Если посмотреть прессу за последнее время, то 90% новостей будут посвящены нападению исламиста на гей-парад в Берлине, а не избиению украинцев в Польше. Однако следует поработать с Европейской комиссией так, чтобы она начала оказывать давление на Польшу, чтобы дела доводились до конца, и виновные подвергались показательному наказанию, чтобы градус антиукраинской риторики, которая трансформируется в погромы, превратился в недопущение силовых сценариев на улицах, хотя это очень сложно. Кстати, в случае с Венгрией это удавалось, и там не было антиукраинских погромов. Но был межгосударственный конфликт между Орбаном, его политической силой и Украиной, а также в венгерском обществе был спрос на антиукраинские нарративы. Однако погромов в Венгрии не было. В отличие от Польши", - отметил эксперт.

Кулик считает, что на венгерскую сторону Европе удавалось оказывать давление.

"Если Европе так же удастся действовать и в отношении Польши, это будет подталкивать Варшаву к попыткам держать ситуацию под контролем. Впрочем, я пессимист в этом вопросе. Стратегический выход из этого замкнутого круга – это или приход к власти в Польше других политических сил в ходе нового избирательного цикла. Или – прямая угроза со стороны России, в частности нападение на Польшу, когда станет очевидно, что единственной защитой поляков является Украина. Только при таких условиях возможна смена парадигмы", - добавил Кулик.

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О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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