Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак

Путин стал гробовщиком российской экономики и государственности, теперь – после выборов – в России стартуют интересные процессы, отметил Андрей Новак.

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У Кремля есть три способа найти деньги на войну, но ни один из них не спасет Россию, а лишь ускорит крах – Новак / Коллаж: Главред

Российская экономика все больше напоминает "потемкинскую деревню". Внешне Кремль по-прежнему демонстрирует готовность воевать годами, причем не только терроризировать Украину, но и показать "кузькину мать" НАТО. Но за бравадой Путина о военной мощи России уже невозможно скрыть дефицит бюджета, топливный кризис, стремительное сокращение нефтегазовых доходов и проблемы с финансированием войны. Ресурсы Москвы для ведения войны тают, но они еще есть. Так, например, глава ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко говорил, что у России хватит ресурсов на войну еще в 2027-2028 годах.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, сколько месяцев на самом деле еще может воевать Россия, спасет ли ее способность продолжать войну рекордная продажа золота, как Путин стал "гробовщиком" российской экономики, спасет ли Москву уступчивость и прекращение войны, а также почему крах России будет гораздо стремительнее, чем развал Советского Союза.

Как вы оцениваете способность России вести войну нынешней интенсивности? Что сейчас позволяет РФ сохранять и восстанавливать ресурсы для ведения войны?

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Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война – это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы.

Во-первых , в золотовалютных резервах РФ больше нет второй части – валюты. По итогам первого полугодия 2026 года Россия продала рекордные 50 тонн золота, а это означает, что в резервах не осталось ничего, кроме драгоценных металлов. Ведь наибольшую долю ЗВР традиционно составляет именно валюта, меньшую долю – ценные бумаги (облигации различных государств и акции крупных мировых корпораций), а уже третью – драгоценные металлы, прежде всего золото. Соответственно, если страна начинает распродавать золото, это свидетельствует о том, что у нее не осталось других элементов ЗВР, то есть валют и ценных бумаг – быстрореализуемых ликвидных средств.

, в золотовалютных резервах РФ больше нет второй части – валюты. По итогам первого полугодия 2026 года Россия продала рекордные 50 тонн золота, а это означает, что в резервах не осталось ничего, кроме драгоценных металлов. Ведь наибольшую долю ЗВР традиционно составляет именно валюта, меньшую долю – ценные бумаги (облигации различных государств и акции крупных мировых корпораций), а уже третью – драгоценные металлы, прежде всего золото. Соответственно, если страна начинает распродавать золото, это свидетельствует о том, что у нее не осталось других элементов ЗВР, то есть валют и ценных бумаг – быстрореализуемых ликвидных средств. Во-вторых, потребности России в топливе сегодня обеспечены всего на 37%, то есть на треть. Конечно, этот показатель различается в разных регионах РФ, поскольку в приоритете у российских властей – обеспечение топливом Москвы и области. Но даже Москва и область обеспечены всего на 60% и 58% соответственно. А потребности многих регионов РФ обеспечены уже менее чем на 20%.

Откуда взять ресурсы еще на два года войны нынешней интенсивности – непонятно. Финансы и топливо – это ключевые ресурсы, необходимые для продолжения войны.

Удары Украины по Wildberries и Ozon загоняют Россию в огромные "минусы", подчеркнул Новак / Фото: t.me/supernova_plus

Кроме того, следует учитывать общее состояние российской экономики, а здесь есть целый ряд серьезных проблем:

к концу года дефицит российского федерального бюджета будет примерно втрое больше, чем Россия планировала на 2026 год; стремительно растет дефицит местных бюджетов; убыточность и банкротство российских компаний уже стали массовым явлением; на 55% упали экспортные доходы РФ от продажи нефти и газа – основного товара, на котором Россия зарабатывает валюту.

Все эти показатели свидетельствуют об огромном обвале российской экономики и ее способности финансировать войну, на которую Россия сегодня тратит половину своего сводного бюджета (федерального и местных). При таких показателях сложно представить, где Россия возьмет ресурсы даже на один год войны.

Но главное – это тенденции. Прежде всего, удары Вооруженных сил Украины вглубь России по ее НПЗ, нефтеперекачивающим станциям, портам почти на всех морях, через которые россияне экспортируют свои товары, торговым сетям вроде Wildberries и Ozon и т. д., будут продолжаться и становиться все более интенсивными. А из-за них Россия несет огромные "потери" как в нефтегазовой сфере, так и в других отраслях, составляющих значительную долю ее ВВП, в частности, в работе маркетплейсов.

Поэтому сегодняшняя ситуация и тенденции свидетельствуют о том, что у России нет ресурсов на два года и более войны нынешней интенсивности.

К тому же о многом говорят и действия самой России. Все ее удары по украинской территории в последнее время носят сугубо террористический характер, то есть россияне бьют не по военным целям, а по гражданскому населению. Это означает, что Москва поняла, что не может ничего добиться в военном плане, поэтому прибегает к последнему аргументу – террору против гражданского населения, надеясь, что Украина не выдержит и сдастся, согласившись на любые условия Кремля, даже самые абсурдные. Это тактика блефа: у России нет на руках сильных карт, поэтому она блефует – терроризирует население Украины.

Подводя итог, можно сказать, что для ведения войны против Украины у России хватит ресурсов еще на полгода, не больше.

То есть террор России против гражданского населения является признаком "предсмертных конвульсий" российской экономики и попыткой скрыть ее плачевное состояние?

Именно так. Россия уже беспомощна в войне. На фронте, как мы видим, Украина начала отвоевывать значительные участки оккупированных территорий, причем в Донецкой области - ключевой для РФ территории. Ведь Москва во время переговоров требует, чтобы Украина покинула последние районы Донецкой области, которые она еще контролирует. И даже на этой "сакральной" для врага территории наши защитники отвоевывают населенные пункты.

Кроме того, эффективность middle и deep strike Украины на порядок выше, чем эффективность аналогичных ударов РФ.

Именно поэтому российское руководство, будучи не в силах переломить ситуацию в свою пользу в военном плане, решило сломить украинцев психологически, нанося потери ударами по гражданской инфраструктуре. Так всегда поступает тот, кто осознает свою беспомощность. Поэтому это действительно последние конвульсии и попытки блефовать, чтобы казаться сильнее, чем они есть на самом деле. Это проявление слабости РФ.

Удары России по гражданской инфраструктуре Украины – это предсмертные конвульсии Москвы, заверил Новак / Фото: ГСЧС Киева

Россия, как вы уже упомянули, за последнее время продала рекордное количество золота – 50 тонн. А сколько этого запаса еще осталось у России для финансирования войны?

Реальную долю золота в золотовалютных резервах России сейчас определить невозможно, поскольку Москва максимально засекречивает эту информацию. Более того, в России две трети бюджетных расходов засекречены.

Кроме того, ранее Россия продавала немало золота теневыми путями, чтобы обойти международные санкции, коснувшиеся и золота. Сколько россиянам удалось продать через Китай и арабские страны – неизвестно, поскольку это золото переплавлялось и продавалось как золото нероссийского происхождения.

Впрочем, как известно, правители империи перед ее крахом всегда обогащаются, пытаясь "надышаться перед смертью" и нахапать побольше. Вот российские власти вместе с Путиным, осознавая приближение краха своей империи, делают все возможное и невозможное, чтобы успеть урвать побольше, вывезти богатства за пределы России и жить дальше, ни в чем себе не отказывая. Падению всех империй предшествовал подобный процесс.

Поэтому сейчас невозможно определить, каков золотой запас в ЗВР России.

В какие "закрома родины" Путин может залезть сейчас, после выборов, чтобы война не утихала, а российские войска пусть и со скоростью улитки, но продвигались?

В России действительно некоторые процессы привязаны к "выборам" в Госдуму, хотя на самом деле это лишь формальная легализация продления власти Путина. Кремлю нужно зафиксировать, что выборы доказали "невиданную поддержку" провластных политических партий, и российский народ в этом единодушен. И когда российская власть легализована таким образом, она может делать все, что ей заблагорассудится, вплоть до следующей имитации выборов.

Путин может залезть в карман каждому россиянину, чтобы профинансировать дальнейшее ведение войны, отметил Новак / Фото: t.me/news_kremlin

Уже сейчас, сразу после выборов, в России начнутся очень интересные процессы. Прежде всего – мобилизация. Возможно, этот процесс назовут иначе, но главное в другом – насколько массовым он будет. Другого варианта у Кремля просто нет, если он хочет продолжать войну. Мобилизация неизбежно спровоцирует новую волну негативных процессов в России. Тем более что сейчас, в отличие от 2022 года, когда в РФ проводилась первая мобилизация, россияне уже на собственной шкуре ощутили войну. Это неизбежно вызовет бурные общественные протесты в российских регионах.

Следующий интересный момент – поведение российских властей в сфере финансов, то есть то, как они будут преодолевать огромный дефицит федерального и местных бюджетов. Здесь у Кремля выбор невелик: продолжать распродажу остатков золота, запустить "печатный станок" или залезть в карман каждому россиянину, имеющему вклады в российских банках. Но ни один из этих вариантов не вылечит и не спасет Россию, а лишь усугубит и ускорит экономический крах, за которым неизбежно последует крах военных усилий, а впоследствии и политический крах РФ.

А как может выглядеть крах России? Вы отметили, что россияне смогут воевать не более полугода, а дальше? Какое-то событие, после которого на росТВ начнут крутить "Лебединое озеро", а в России стремительно произойдут кардинальные перемены? Или это будет медленная трансформация, в результате которой РФ начнет сыпаться, а Путина устранят?

Экономика не погаснет, как лампочка от одного прикосновения к выключателю. Она будет существовать хотя бы в виде бартерной экономики, и мы это видели после краха Советского Союза.

Как правило, смена власти в России происходит в результате дворцовых переворотов. А окончательным аргументом для того, чтобы этот переворот произошел, может стать любая комбинация критически негативных факторов: обвал российской экономики и рубля (а он неизбежно обрушится, о чем свидетельствует уже сегодняшнее финансовое положение России), углубление топливного кризиса, когда остановится автомобильное, железнодорожное и авиационное движение (признаки этого мы видим уже сейчас), серьезные проблемы на ключевых российских предприятиях, владельцы которых поймут, что с Путиным нет никаких жизненных перспектив, и это нужно менять. Именно по таким причинам может произойти дворцовый переворот, когда низы не могут, а верхи не хотят терпеть сложившуюся ситуацию.

Поэтому крах экономики России и российской государственности будет комплексным и очень быстрым, гораздо быстрее, чем крах СССР.

В частности, сейчас вопрос – как в России будут формировать бюджет на 2027 год, чтобы он имел хотя бы относительное сходство с реальностью? Как российские власти будут его составлять, исходя из каких доходов и расходов, если планируют вести войну – неясно. Принятие бюджета на следующий год многое покажет с экономической точки зрения.

Россию уже не спасет даже чудо, подчеркнул Новак / Скриншот

Что или кто окончательно похоронит российскую экономику? Станет ли Путин ее гробовщиком?

Путин уже является гробовщиком российской экономики и российской государственности. Когда это материализуется – вопрос времени.

Прекращение войны помогло бы спасти российскую экономику, или Путин запустил необратимые процессы войной?

Уже все процессы в России – и экономические, и политические, и военные, и морально-психологические – необратимы. Это прекрасно понимает Путин, поэтому и не может остановить войну. Российская верхушка была бы рада "опомниться", но сейчас уже при любом сценарии последует крах путинского режима. Если сейчас Путин остановит войну, российское общество начнет спрашивать: а ради чего все это было? К тому же восстановления российской экономики не будет в ближайшее десятилетие ни при каких обстоятельствах, потому что никто не будет мгновенно снимать санкции с России. Кроме того, Россия уже утратила и будет ежедневно терять в результате украинских ударов физическую способность добывать, производить, транспортировать и экспортировать свой ключевой товар – нефтегазовую продукцию. А никакого другого продукта Россия не может предложить современному миру. Поэтому никакое чудо Россию не спасет, для нее такого чуда уже не существует.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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