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Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

Руслана Заклинская
21 сентября 2026, 13:07
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Один доступный ингредиент превращает обычную яичницу в самый нежный завтрак.
Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло
Чем заменить растительное и сливочное масло при жарке яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему яичница может получиться слишком жирной
  • Какое масло рекомендуют использовать для жарки
  • Как приготовить яйцо с хрустящими краями и жидким желтком

Идеально приготовленная яичница должна иметь хрустящие края, хорошо прожаренный белок и нежный желток. Однако иногда при жарке яйцо получается слишком жирным, особенно если использовать много сливочного масла или оливкового масла.

Автор Express.co.uk Анджела Патроне рассказала, что вместо привычных жиров в течение последних нескольких недель использует масло авокадо. По её словам, именно этот простой ингредиент помогает получить желаемую текстуру яичницы.

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Почему для яичницы стоит попробовать масло авокадо

Во время приготовления важно, чтобы сковорода была достаточно горячей. Если температура недостаточная, белок может оставаться мягким и впитывать слишком много масла.

В результате яйцо становится влажным, а попытка дольше его жарить может привести к подгоранию краев, в то время как середина белка останется недостаточно прожаренной.

Масло авокадо хорошо подходит для такого способа приготовления, поскольку способно выдерживать высокую температуру. Оно также имеет достаточно нейтральный вкус, поэтому не перебивает вкус самого яйца.

Как приготовить яичницу с хрустящими краями

Для начала нужно поставить сковороду на средний огонь и добавить чуть меньше столовой ложки масла авокадо. Его нужно разогревать примерно 30–60 секунд.

Пока сковорода нагревается, яйцо можно разбить в небольшую миску. Это поможет избежать попадания скорлупы на сковороду и сохранить желток целым.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

После этого яйцо осторожно выливают на разогретую сковороду и сразу накрывают крышкой. Готовить его нужно примерно 1,5–2 минуты. За это время белок должен застыть, оставаясь слегка блестящим сверху, а края - слегка подрумяниться.

Если нужен более твёрдый желток, время приготовления можно увеличить примерно до трёх минут.

Готовое яйцо можно переложить на поджаренный хлеб или тост из закваски. Перед подачей его рекомендуют посыпать хлопьями соли и добавить черный перец.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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