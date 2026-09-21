Людей призвали замачивать яблоки в горячей воде: секрет длительного хранения

Кратковременное замачивание плодов в горячей воде уничтожает споры грибков еще до того, как яблоки поступят в погреб.

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Почему яблоки нужно замачивать в горячей воде / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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Как работает трюк с горячей водой для яблок

Какие плоды не стоит откладывать на хранение

Осень - это время сбора урожая яблок и подготовки запасов на холодные месяцы. Однако даже те фрукты, которые выглядят хорошо, могут стать жертвами плесени, гнили и других болезней.

Главред решил разобраться, что можно сделать с яблоками, чтобы они долго хранились.

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Почему яблоки нужно замачивать в горячей воде

Замачивание яблок в воде температурой около 50 градусов на 2–3 минуты существенно уменьшает количество грибковых спор на кожуре и снижает риск послеуборочных болезней во время зимнего хранения, пишет Deccoria.

Этот метод пришел из органического садоводства и не требует никаких пестицидов. Критический параметр процедуры - стабильность нагрева. Температура не должна опускаться ниже 47 градусов, поэтому садоводам рекомендуют держать под рукой термометр и запас кипятка: холодные плоды быстро охлаждают воду.

Сразу после замачивания яблоки раскладывают для просушки на 8 часов. Место должно быть хорошо проветриваемым, без прямых солнечных лучей и под крышей, которая защитит от дождя, - подойдет навес или беседка. Только полностью сухие плоды переносят в подвал или прохладный гараж.

Каковы преимущества замачивания яблок

Высокая температура уничтожает большинство микроорганизмов и спор, вызывающих горькую, мягкую, серую и бурую гниль. Именно они вызывают появление коричневых пятен, которые постепенно переходят на соседние фрукты. В то же время 50 градусов недостаточно, чтобы повредить кожуру.

Перед массовой обработкой процедуру стоит протестировать на нескольких плодах: отдельные сорта реагируют на повышенный нагрев потемнением кожицы. Окунание также не отменяет основных требований - яблокам нужно прохладное, темное помещение с циркуляцией воздуха.

Что нужно сделать с ящиками для хранения яблок

Ящики и полки перед укладкой урожая дезинфицируют, например, раствором с уксусом, чтобы не перенести болезни из прошлого сезона. Яблоки раскладывают в ажурных ящиках, перекладывая бумагой и не утрамбовывая плотно.

Идеальная температура хранения - 1–4 градуса Цельсия. Каждые несколько недель содержимое ящиков проверяют и удаляют плоды с первыми признаками порчи.

Как хранить яблоки на зиму / Инфографика: Главред

Почему осенние и зимние сорта стоит хранить отдельно

Сорта созревают и стареют с разной скоростью, поэтому опытные садоводы не смешивают их на одной полке. Осенние яблоки доходят до кондиции за несколько недель или 2–3 месяца - они сочнее сразу после сбора, но для длительного хранения не подходят.

В то же время зимние сорта требуют нескольких месяцев созревания. Проблема возникает при совместном хранении: осенние яблоки выделяют этилен, который ускоряет созревание зимних и сокращает срок годности всей партии.

Как сохранить урожай яблок до весны - видео:

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