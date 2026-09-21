Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Блогер показал, как дать "вторую жизнь" зажимам для хлеба.

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Лайфхак по повторному использованию зажимов для хлеба / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как закрепить пакет для мусора с помощью зажима

Как организовать ключи, кабели и рулоны

Как использовать зажимы для растений

Пластиковые зажимы от пакетов с хлебом многие сразу выбрасывают в мусор. Но эти маленькие зажимы на самом деле можно повторно использовать дома.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" поделился классными идеями, как с помощью зажимов для хлеба организовать быт и не тратиться на лишние мелочи.

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Как закрепить пакет для мусора с помощью зажима

Если пакет постоянно сползает внутрь ведра, его края можно зафиксировать пластиковыми зажимами. По словам автора, для обычного ведра достаточно около четырёх таких зажимов.

Как защитить рюкзак от незаметного открывания

Пластиковый зажим можно использовать во время путешествий в качестве дополнительного фиксатора для молнии рюкзака или чемодана. Два бегунка можно соединить между собой, чтобы их было сложнее незаметно раздвинуть.

Как закрепить рулон пергамента или фольги

Зажимы для хлеба также подойдут для хранения рулонных материалов. Ими можно скрепить края пергамента, бумаги для выпечки, пищевой пленки или фольги, чтобы они не разматывались.

Как организовать ключи с помощью пластиковых зажимов

Если дома накопилось много похожих ключей, зажимы можно превратить в простые бирки. На каждой клипсе можно сделать надпись, например "гараж", "дача", "подвальное помещение" или "почтовый ящик".

Как использовать зажим для хлеба для растений

Пластиковые зажимы могут стать простым фиксатором для растений. Автор предлагает использовать их для подвязывания стеблей комнатных лиан, цветов и овощей.

"Ими очень удобно подвязывать стебли комнатных лиан или цветов, например, орхидей. В моем случае это лимон", - отметил он.

Как использовать зажимы для упорядочивания кабелей

Кабели от зарядных устройств, ноутбуков, телевизоров и другой техники часто путаются между собой. Пластиковые зажимы можно использовать для их аккуратного скрепления.

Смотрите видео о том, как можно использовать зажимы для хлеба:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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