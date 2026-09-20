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Украина впервые ударила по Москве баллистикой: раскрыты детали атаки

Виталий Кирсанов
20 сентября 2026, 11:21
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Среди целей оказался один из ключевых объектов российской нефтяной промышленности, а также логистический объект российских войск.
Украина впервые ударила по Москве баллистикой
Украина впервые ударила по Москве баллистикой / коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/andriyshTime

Кратко:

  • Для поражения целей использовались несколько средств дальнего действия
  • На Москву прилетела украинская баллистическая ракета "Pelican"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по объектам в Московском регионе. Подробностями операции он поделился в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, среди целей оказался один из ключевых объектов российской нефтяной промышленности, а также логистический объект российских войск.

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Зеленский сообщил, что к операции были привлечены подразделения СБУ, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Для поражения целей украинские силы использовали сразу несколько средств дальнего действия. В частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницу", "Vendetta", "Лютый", "Барс", "Фламинго", "Январь" и "Pelican".

Отдельно президент отметил применение "Pelican", известного также как FP-7. Согласно приведенной Зеленским информации, это первый официальный случай использования этой баллистической ракеты.

"Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину… Также были введены санкции в отношении предприятия в Воронежской области", - заявил президент.

Он также призвал российское руководство отказаться от продолжения войны и вместо усиления противовоздушной обороны искать пути к деэскалации.

"Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и выбрать мир", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, на повестке уже есть конкретные направления для деэскалации, в частности энергетика и продовольственная безопасность. Президент призвал к политической воле и поблагодарил всех, кто помогает Украине усиливать возможности дальнего поражения и одновременно применять санкционные инструменты.

Баллистическая ракета FP-7
Баллистическая ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Как Украина может усилить удары по РФ

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Украина готовит новые способы давления на Россию, в частности удары по её энергетическому сектору.

К концу 2026 года украинская сторона может начать применять собственное баллистическое оружие на территории РФ. Также украинские военные, вероятно, могут расширить применение наших крылатых ракет "Фламинго" и "Нептун" на территории РФ.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал в ночь на 20 сентября целью атаки Сил обороны стали нефтеперерабатывающий завод в Капотине под Москвой, а также логистический технопарк "Софьино". В результате атаки на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в результате атаки два человека погибли, ещё шестеро получили ранения.

17 сентября Силы обороны в Брянской области уничтожили с помощью дронов FP-1 пусковую установку С-400, из которой Россия обстреливала Киев.

Накануне, в ночь на 17 сентября, украинские военные нанесли удар по Ярославскому НПЗ, а также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.

Другие новости:

Беспилотник FP-1

FP-1 (FirePoint-1) - это украинский дальнобойный ударный беспилотник (дрон-камикадзе) самолетного типа, разработанный компанией Fire Point совместно с украинско-чешской компанией UAC. Он предназначен для поражения стратегических объектов в глубоком тылу противника.

Дальность полета: до 1600 км.

Боевая часть: несет от 60 до 120 кг взрывчатки (максимальный вес боеприпаса уменьшает предельную дальность).

Стоимость: порядка $55 000 за единицу, что делает его значительно более дешевым и доступным аналогом российских "Шахедов".

Масштабы производства: БПЛА выпускается серийно, объемы достигают около 100 единиц в сутки (порядка 3000 в месяц).

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