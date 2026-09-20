РФ убила троих детей и женщину: новые детали трагической атаки на Киевщину

Главное:
- В Киевской области в результате атаки РФ погибли 4 человека
- Среди погибших трое детей
- В области есть разрушения, на местах работают спасатели
Страна-агрессор Россия вечером 19 сентября атаковала Киевскую область. В результате атаки погибли четыре человека.
Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, по крайней мере трое из погибших были одной семьей.
"К сожалению, у нас трагическая новость. В больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе. Таким образом, число погибших в Киевской области возросло до четырех - трое детей и женщина", - отметил он.
Ткаченко также отметил, что за последние сутки в пяти районах области повреждено 31 объект.
"Больше всего повреждений - в Фастовском районе. Здесь повреждены 24 объекта, среди них жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств", - добавил он.
В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, в частности два частных домовладения, помещение предприятия и учебное заведение.
В Обуховском районе повреждено частное домовладение. В Броварском - частное домовладение и линия электропередачи. В Бучанском - складское помещение.
По состоянию на 09:02 вражеская атака продолжается.
Для Украины возникла новая угроза обстрелов
Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Россия существенно нарастила использование ударных беспилотников, а появление реактивных "Шахедов" создало для украинского ПВО новый вызов.
Сейчас даже появление серийного производства реактивных дронов-перехватчиков не решит проблему реактивных дронов РФ мгновенно. По оценке Криволапа, если РФ способна запускать до 3000 реактивных "Шахедов" в месяц, то при соотношении перехвата хотя бы один к трем Украине понадобится около 10 тысяч перехватчиков.
Удары РФ по Киевской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что за сутки 18 сентября в результате ударов по Киевской области были повреждены 9 гражданских объектов в четырёх районах области: Обуховском - 3, Вышгородском - 1, Бориспольском - 2 и Бучанском - 3.
Ранее, 18 сентября, стало известно, что пять человек пострадали в результате утренней атаки вражеских дронов на Фастовский район Киевской области. Все раненые - члены одной семьи, четверо из них находятся в больнице.
Накануне Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска для страхования военных убытков бизнеса. Правительство также расширило перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого предприятия смогут получать компенсацию.
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О персоне: Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, глава Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета "Укрпочты", бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.
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