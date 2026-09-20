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РФ убила троих детей и женщину: новые детали трагической атаки на Киевщину

Анна Косик
20 сентября 2026, 09:33
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Один из детей боролся за жизнь в больнице, однако ранения оказались критическими.
РФ убила троих детей и женщину: новые детали трагической атаки на Киевщину
Жертвами вражеской атаки стали дети / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Главное:

  • В Киевской области в результате атаки РФ погибли 4 человека
  • Среди погибших трое детей
  • В области есть разрушения, на местах работают спасатели

Страна-агрессор Россия вечером 19 сентября атаковала Киевскую область. В результате атаки погибли четыре человека.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, по крайней мере трое из погибших были одной семьей.

видео дня

"К сожалению, у нас трагическая новость. В больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате вражеской атаки в Вышгородском районе. Таким образом, число погибших в Киевской области возросло до четырех - трое детей и женщина", - отметил он.

Ткаченко также отметил, что за последние сутки в пяти районах области повреждено 31 объект.

"Больше всего повреждений - в Фастовском районе. Здесь повреждены 24 объекта, среди них жилые дома, производственные и хозяйственные помещения, территория сельскохозяйственного предприятия и 17 транспортных средств", - добавил он.

В Вышгородском районе повреждены четыре объекта, в частности два частных домовладения, помещение предприятия и учебное заведение.

В Обуховском районе повреждено частное домовладение. В Броварском - частное домовладение и линия электропередачи. В Бучанском - складское помещение.

По состоянию на 09:02 вражеская атака продолжается.

Для Украины возникла новая угроза обстрелов

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Россия существенно нарастила использование ударных беспилотников, а появление реактивных "Шахедов" создало для украинского ПВО новый вызов.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сейчас даже появление серийного производства реактивных дронов-перехватчиков не решит проблему реактивных дронов РФ мгновенно. По оценке Криволапа, если РФ способна запускать до 3000 реактивных "Шахедов" в месяц, то при соотношении перехвата хотя бы один к трем Украине понадобится около 10 тысяч перехватчиков.

Удары РФ по Киевской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что за сутки 18 сентября в результате ударов по Киевской области были повреждены 9 гражданских объектов в четырёх районах области: Обуховском - 3, Вышгородском - 1, Бориспольском - 2 и Бучанском - 3.

Ранее, 18 сентября, стало известно, что пять человек пострадали в результате утренней атаки вражеских дронов на Фастовский район Киевской области. Все раненые - члены одной семьи, четверо из них находятся в больнице.

Накануне Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска для страхования военных убытков бизнеса. Правительство также расширило перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого предприятия смогут получать компенсацию.

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О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, глава Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета "Укрпочты", бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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