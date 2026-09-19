Ле Пен неожиданно набросилась на РФ и упомянула Украину: в чем причина

Россия не может диктовать политику Франции путем запугивания или дестабилизации, убеждена Марин Ле Пен.

https://glavred.info/world/le-pen-neozhidanno-nabrosilas-na-rf-i-upomyanula-ukrainu-v-chem-prichina-10797950.html Ссылка скопирована

Марин Ле Пен прокомментировала ситуацию вокруг урегулирования в Украине / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, скриншот

Главное:

Ле Пен сделала заявление о противодействии агрессивным планам РФ

Она заявила, что Россия не может диктовать политику Франции

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и председатель партии Жордан Барделла сделали важное заявление о противодействии агрессивным планам РФ.

В совместном заявлении он подчеркнули, что Россия не может диктовать политику Франции путем запугивания или дестабилизации, сообщает RTL.

видео дня

"Россия не может рассчитывать на то, чтобы прямо или косвенно диктовать политику Франции с помощью запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления... Ни одна провокация, ни одна секретная операция и никакие дестабилизирующие действия не смогут заставить Францию способствовать достижению Россией своих военных целей в Украине", - подчеркнули французские политики.

Ле Пен и Барделла выступили также за демократические дебаты по вопросу финансовой поддержки Украины со стороны Франции.

Также французские политики осудили решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, продолжающих работать в России, в частности Nestlé и Auchan. Такие действия они назвали "враждебным актом", который "непосредственно наносит ущерб интересам и правам наших предприятий".

Ле Пен и Барделла в своем заявлении также утверждают, что "поддерживают все меры, необходимые для усиления безопасности наших стратегических инфраструктур" - после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в пятницу, 18 сентября, что поручил правительству "подготовить план защиты" критически важной инфраструктуры от российских гибридных атак.

Что предшествовало

Их заявление прозвучало на следующий день после встречи в Елисейском дворце, на которой присутствовал Жордан Барделла. Целью встречи было проинформировать политические силы о геополитических кризисах, с которыми сталкивается Франция.

Издание отмечает, что Ле Пен, лидирующая в президентской гонке по результатам опросов, регулярно подвергается критике со стороны политических оппонентов из-за позиций, которые они считают слишком примирительными по отношению к российскому диктатору.

Франция усилит ПВО Украины: что известно

На фоне непрекращающихся российских ударов Франция планирует нарастить военную помощь Украине, сосредоточившись на поставках новых систем ПВО. Об этом Эммануэль Макрон объявил после недавней атаки на Кривой Рог. По словам французского лидера, он обсудил этот удар с Владимиром Зеленским во время телефонного разговора.

Как писал Главред, Украина договаривается с Францией о лицензии на производство ракет SCALP. Владимир Зеленский провел "очень хороший разговор" со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция передаст Украине истребители Rafale. Украина договорилась с Францией о поставке первых 16 истребителей Rafale для нужд боевой авиации вместе с вооружением к ним.

Читайте также:

О персоне - Марин Ле Пен Марин Ле Пен (фр. Marine Le Pen; род. 5 августа 1968, Неи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция) - ультраправая французская государственная и политическая деятельница, пишет Википедия. Депутат Национального собрания Франции. Младшая дочь основателя и многолетнего председателя Национального фронта Жана-Мари Ле Пена. Отмечалась антиукраинскими высказываниями и действиями. Долгое время публично поддерживала политику российского диктатора Владимира Путина и России, и даже была обвинена оппонентами в финансировании ее партии со стороны РФ, поскольку в 2014 году партия Ле Пен получала деньги от структуры, близкой к Путину. В марте 2024 года Ле Пен публично выразила поддержку Украине с трибуны французской Национальной ассамблеи, однако воздержалась от голосования за соглашение по безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред