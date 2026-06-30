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Украина договаривается с Францией о лицензии на производство ракет SCALP

Алексей Тесля
30 июня 2026, 01:10
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Владимир Зеленский провел "очень хороший разговор" со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Mirage 2000-5, ракета SCALP-EG
Украина ведет переговоры о производстве ракет SCALP / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное:

  • Украина может получить лицензии на производство французских ракет SCALP
  • Продолжаются переговоры о лицензиях на производство оружия с США

Президент Украины Владимир Зеленский провел "очень хороший разговор" со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по поводу получения лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP.

"Да, можно сказать, что во время визита нашего президента во Францию состоялся очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности передачи лицензии на ракеты SCALP нашей стране. И сейчас продолжаются переговоры как с правительством, так и с компанией по этому поводу, уточняются все детали", – заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на брифинге.

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Он добавил, что в этом вопросе "действительно есть прогресс, но пока говорить рано", поскольку это непростой процесс. В частности, как отметил Федоров, это касается интеллектуальной собственности, запуска производства в целом и всех бюрократических нюансов.

Также Федоров сообщил, что продолжаются переговоры о лицензиях на производство и с США.

"Что касается итогов саммита G7 и декларации о развитии ПВО, предоставлении лицензии и так далее... сейчас на уровне СНБО продолжаются переговоры с американскими партнерами по этому вопросу. Мы пока не можем анонсировать никаких деталей. Но в целом это беспрецедентно, что это было анонсировано, и то, что вообще начались такие переговоры", – отметил глава ведомства.

Отдельно он добавил, что в контексте ракет SCALP уже началось "более детальное обсуждение".

"То есть это первые шаги. Осторожно, мы продолжаем поддерживать эти контакты для того, чтобы добиться результата… Там на самом деле все кроется в деталях. Поэтому пока что мы активно работаем над этим", – отметил Федоров.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
/ Инфографика Главреда

Говоря о развитии дальнобойного оружия, он отметил, что на данный момент очень важно поддерживать через "датскую модель" или другие форматы украинских производителей вооружения, поскольку Украина рассчитывает на собственные силы в этом направлении.

"Мы понимаем, как масштабировать то, что уже эффективно работает, и на сегодняшний день мы максимально надеемся и рассчитываем на собственные силы в этом вопросе. Мы работаем над тем, чтобы каждый дополнительный доллар инвестировать в украинское производство и масштабировать это производство. Мы рассчитываем на собственные силы в этом вопросе", – резюмировал Федоров.

СМИ сообщили о возможном дефиците ракет

Украина может столкнуться с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны, если интенсивность российских воздушных атак сохранится на нынешнем уровне или возрастет. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, в таком случае темпы расхода ракет-перехватчиков могут превысить скорость пополнения их запасов.

Еще одним фактором риска называют поставки вооружения из США. Как отмечается, ракеты, которые приобретаются у американских производителей, не всегда поступают вовремя, а объемы поставок не полностью соответствуют потребностям украинской системы ПВО.

На этом фоне, пишет Financial Times, нагрузка на силы противовоздушной обороны Украины продолжает возрастать.

Ранее Александр Коваленко рассказал, когда начнутся массированные удары по Москве. Украина планирует испытать новую баллистическую ракету в Крыму в конце августа - начале сентября.

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами.

Напомним, ранее Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО. Большая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились.

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О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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