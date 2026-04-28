Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

Виталий Кирсанов
28 апреля 2026, 00:47
Большая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились.
Украинские Patriot на
Украинские Patriot на "голодном пайке" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • За три месяца враг осуществил 15 массированных обстрелов Украины
  • Украинские власти работают над дополнительными поставками ракет

Украина испытывает дефицит ракет к комплексам ПВО Patriot, которые сбивают баллистические ракеты, и сейчас все усилия руководства государства направлены на пополнение запасов. Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что речь идет прежде всего о запасах ракет PAC-3, которые эффективно противодействуют вражеской баллистике. Могут применяться и ракеты PAC-2, но сейчас их чаще используют именно как зенитные ракеты.

Говоря о российских атаках, Игнат напомнил, что за зимний период было применено более 700 ракет, среди которых были "Кинжалы", "Искандеры", северокорейские баллистические ракеты KN-23, а также – С-400. Кроме того, за три месяца враг осуществил примерно 15 массированных обстрелов Украины, если не брать во внимание ежедневные атаки "Шахедами".

Такая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились. Это касается не только комплексов Patriot, но и других западных систем – в том числе NASAMS и IRIS-T.

"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке", – подчеркнул Игнат.

Сейчас украинское руководство активно работает над дополнительными поставками ракет – переговоры ведутся с различными странами Европы и мира, отметил спикер.

По словам Игната, даже небольшое количество ракет может усилить защиту украинского неба от вражеских ударов баллистикой, поэтому речь может идти и о точечных поставках.

Инфографика patriot, патриот / Главред

ПВО для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами, а в отдельных случаях — даже применять более жесткие переговорные подходы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Системы ПВО Сил обороны работают каждый день и уничтожают 90% целей, однако есть дефицит антибаллистических ракет, говорил Зеленский.

Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов.

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Одуванчики исчезнут с участка навсегда: что нужно сделать уже сейчас

"Бойкот со стороны горожан": в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

Мало кто знает: как сказать "воодушевлять" на украинском - точные варианты

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

Подготовка единого закона об оружии для гражданских: в МВД раскрыли детали

Больше, чем просто фото: почему в Советском Союзе фотографировали похороны

Не только современные границы: на каких землях жили украинцы 500 лет назадВидео

Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026: точные даты для щедрого урожая

Обречены остаться руинами: Новак – о судьбе разрушенных Россией регионов и "городах-призраках"мнение

Лимоны будут свежими неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину

Почему 28 апреля нельзя подстригать волосы: какой церковный праздник

"Железная душа": почему опытные водители никогда не ругают свой автомобиль

Как правильно по-украински - "строгий" или "суворий": ответ удивит многих

Силы обороны поразили "жирные" объекты россиян: в Генштабе раскрыли детали ударов

"Мы этого не ожидали": Витвицкая заговорила о поле ожидаемого первенцаВидео

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФФото

"Маленький мистер": Гросу заинтриговала выбором имени первенцаВидео

Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

Доллар и евро стремительно летят вверх: появился свежий курс валют на 28 апреля

Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

