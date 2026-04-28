Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

Большая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились.

Украинские Patriot на "голодном пайке"

Украина испытывает дефицит ракет к комплексам ПВО Patriot, которые сбивают баллистические ракеты, и сейчас все усилия руководства государства направлены на пополнение запасов. Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что речь идет прежде всего о запасах ракет PAC-3, которые эффективно противодействуют вражеской баллистике. Могут применяться и ракеты PAC-2, но сейчас их чаще используют именно как зенитные ракеты.

Говоря о российских атаках, Игнат напомнил, что за зимний период было применено более 700 ракет, среди которых были "Кинжалы", "Искандеры", северокорейские баллистические ракеты KN-23, а также – С-400. Кроме того, за три месяца враг осуществил примерно 15 массированных обстрелов Украины, если не брать во внимание ежедневные атаки "Шахедами".

Такая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились. Это касается не только комплексов Patriot, но и других западных систем – в том числе NASAMS и IRIS-T.

"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке", – подчеркнул Игнат.

Сейчас украинское руководство активно работает над дополнительными поставками ракет – переговоры ведутся с различными странами Европы и мира, отметил спикер.

По словам Игната, даже небольшое количество ракет может усилить защиту украинского неба от вражеских ударов баллистикой, поэтому речь может идти и о точечных поставках.

ПВО для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами, а в отдельных случаях — даже применять более жесткие переговорные подходы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Системы ПВО Сил обороны работают каждый день и уничтожают 90% целей, однако есть дефицит антибаллистических ракет, говорил Зеленский.

Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

