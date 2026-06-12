Огонь охватил огромную площадь: под Киевом - мощный пожар после атаки дронов

Спецтехника из Борисполя помогала тушить объект.

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В Бориспольском районе зафиксирован удар вражеских беспилотников / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

Дроны РФ атаковали инфраструктурный объект под Киевом

Масштабный пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров

Для тушения огня спасатели привлекали спецтехнику аэропорта

Российские дроны ударили по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе Киевской области. Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 тысячи квадратных метров.

Как говорится в сообщении ГосЧС Украины в Telegram, на месте работали спасатели Киевской области и Киева. Дополнительно привлекалась спецтехника аэропорта Борисполь.

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О пожаре под Киевом и его ликвидации сообщалось поздно вечером в четверг, 11 июня.

"Очень большая площадь и воду приходится подвозить с помощью дополнительной техники", — рассказала ТСН руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

По ее словам собеседницы, огонь охватил около 2000 квадратных метров. Несмотря на сложности с подвозом воды, спасатели боролись с огнем.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 июня атаковала Украину дронами. Враг обстрелял один из областных центров и железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки есть жертва.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил массированный удар беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине. Он уточнил, что жертве вражеского удара было 44 года, а пострадавшей — 33 года.

Утром 12 июня атаковали Николаев "Шахедами". Пострадал мужчина, он госпитализирован. Также повреждены здания транспортного предприятия и автомобили.

Ночью в Полтавском районе вражеский БпЛА попал в цех одного из промышленных предприятий. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. Обошлось без пострадавших.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

В ночь на 12 июня (с 18:00 11 июня) противник атаковал Украину 117 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ / Фото: t.me/kpszsu

"Флэш" предупредил о новой угрозе со стороны РФ

Российские оккупационные войска пытаются скопировать тактику украинских ударов по логистике. Враг начал наносить удары дронами по трассе, соединяющей Сумы и Харьков. Об этом сообщил советник министра обороны Украины, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По словам Бескрестнова, для реализации этого замысла выбрали участок вблизи Богодухова, который расположен примерно в 20 километрах от государственной границы.

Советник министра обороны Украины также отметил, что в этой ситуации недостаточно лишь призывать водителей быть осторожными, ведь необходимо искать действенные способы реагирования на угрозу.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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