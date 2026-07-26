Крысы мгновенно исчезнут из дома: поможет один простой продукт из кухни

Дополнительную проблему создают густая растительность, захламленные дворы и небольшие отверстия в стенах или фундаменте.

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Как предотвратить появление грызунов / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Рекомендуется не ждать появления вредителей, а заранее проверить дом

Для защиты жилья рекомендуется устранить все обнаруженные щели

Также важно проверить состояние вентиляционных отверстий

В теплое время года риск появления крыс возле жилых домов значительно возрастает. Причина проста: летом люди чаще отдыхают на улице.

Там готовят еду на открытом воздухе, оставляют открытыми окна и двери, а мусорные контейнеры быстрее заполняются пищевыми отходами. Все это создает для грызунов легкий доступ к пище и укрытиям, пишет Express.

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Дополнительную проблему создают густая растительность, захламленные дворы и небольшие отверстия в стенах или фундаменте. Крысам достаточно щели около двух сантиметров, чтобы проникнуть внутрь здания.

Что советуют специалисты

Рекомендуется не ждать появления вредителей, а заранее проверить дом на наличие возможных путей проникновения.

Принимайте превентивные меры, чтобы предотвратить проникновение крыс на чердак или в любое другое место на вашей территории. Верьте или нет, сейчас самое время - летом - принять превентивные меры.

Специалист советует внимательно осмотреть наружные стены, фундамент, вентиляционные отверстия, места ввода коммуникаций и старые инженерные конструкции. Особое внимание стоит уделить поврежденным вентиляционным решеткам, отверстиям возле труб и электрических кабелей, а также участкам, где густые кустарники вплотную прилегают к дому.

Как снизить риск появления грызунов

Для защиты жилья рекомендуется устранить все обнаруженные щели и отверстия. В зависимости от ситуации для этого используют герметик, металлическую сетку, стальную вату или цементный раствор.

Также важно проверить состояние вентиляционных отверстий и убедиться, что они надежно закрыты. Даже небольшие зазоры под дверями желательно устранить, поскольку через них вредители также могут попасть внутрь.

Кроме того, специалисты советуют регулярно обрезать ветви деревьев, которые касаются крыши или водостоков. Крысы хорошо лазают и нередко используют деревья как естественный путь к чердакам.

Если же появились признаки присутствия грызунов, лучше не откладывать решение проблемы и обратиться к специалистам по борьбе с вредителями. Это позволит быстрее устранить проблему и предотвратить дальнейшее распространение крыс.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - защита от грызунов:

По словам специалистов, пищевая сода считается одним из доступных домашних средств, которое иногда используют для борьбы с мышами. Обычно ее смешивают с пищевой приманкой, чтобы привлечь грызунов.

После того как сода попадает в желудок мыши, она вступает в реакцию с желудочной кислотой, в результате чего образуется газ. Поскольку организм этих животных не может эффективно избавляться от его избытка, такое воздействие может оказаться для них смертельным.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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