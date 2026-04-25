Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатом

Специалисты советуют обратить внимание на природные способы защиты — например, высадку растений с отпугивающим эффектом.

Как отпугнуть мышей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Специалисты советуют обратить внимание на природные способы защиты

Одним из самых эффективных вариантов считается перечная мята

Мяту рекомендуют размещать возле потенциальных точек проникновения

С наступлением тепла на участках всё чаще появляются нежелательные гости — грызуны и другие вредители, которых привлекают еда и укрытия в садах.

Это становится настоящей проблемой для тех, кто старается поддерживать участок в порядке, пишет Express.

Вместо временных мер специалисты советуют обратить внимание на природные способы защиты — например, высадку растений с отпугивающим эффектом. Такие культуры не только помогают снизить активность вредителей, но и украшают участок, наполняя его приятными ароматами.

Одним из самых эффективных вариантов считается перечная мята. Её насыщенный запах, особенно усиливающийся в тёплую погоду, неприятен для крыс и мышей. Эфирные масла, содержащиеся в растении, перебивают ориентиры, по которым грызуны ищут пищу и прокладывают маршруты, из-за чего они стараются избегать таких мест.

Мяту рекомендуют размещать возле потенциальных точек проникновения — вдоль дорожек, у террас, сараев, компостных куч или рядом с входами в дом. Это создаёт своеобразный "ароматный барьер", который снижает вероятность появления вредителей.

Дополнительный плюс — простота выращивания. Мята быстро разрастается, не требует сложного ухода и может использоваться в быту: её добавляют в напитки, блюда или заваривают в чай. Однако из-за активного роста её лучше сажать в горшках, чтобы контролировать распространение.

Хотя это не универсальное решение, перечная мята остаётся одним из самых доступных и натуральных способов сделать сад менее привлекательным для грызунов без применения химии.

Как защитить дом от мышей: советы специалистов

Эксперты рекомендуют использовать натуральные запахи как один из самых простых способов отпугивания грызунов. Мыши обладают очень чувствительным обонянием и избегают мест, где присутствуют сильные ароматы — например, бузины, мяты, кориандра, ромашки или кинзы.

Чтобы усилить такой эффект, можно дополнительно применять эфирные масла с теми же запахами. Они создают устойчивый ароматический барьер, который делает помещение менее привлекательным для вредителей и снижает вероятность их появления.

Эксперты отмечают, что обычная пищевая сода может применяться как доступное и относительно безопасное средство против грызунов.

Если смешать её с приманкой, животные поедают смесь, после чего сода вступает в реакцию с желудочным соком и вызывает образование газа. Поскольку организм грызунов не способен его выводить, это приводит к их гибели.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

