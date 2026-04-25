Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатом

Алексей Тесля
25 апреля 2026, 16:23
Специалисты советуют обратить внимание на природные способы защиты — например, высадку растений с отпугивающим эффектом.
Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатом
Как отпугнуть мышей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

  • Специалисты советуют обратить внимание на природные способы защиты
  • Одним из самых эффективных вариантов считается перечная мята
  • Мяту рекомендуют размещать возле потенциальных точек проникновения

С наступлением тепла на участках всё чаще появляются нежелательные гости — грызуны и другие вредители, которых привлекают еда и укрытия в садах.

Это становится настоящей проблемой для тех, кто старается поддерживать участок в порядке, пишет Express.

Вместо временных мер специалисты советуют обратить внимание на природные способы защиты — например, высадку растений с отпугивающим эффектом. Такие культуры не только помогают снизить активность вредителей, но и украшают участок, наполняя его приятными ароматами.

Одним из самых эффективных вариантов считается перечная мята. Её насыщенный запах, особенно усиливающийся в тёплую погоду, неприятен для крыс и мышей. Эфирные масла, содержащиеся в растении, перебивают ориентиры, по которым грызуны ищут пищу и прокладывают маршруты, из-за чего они стараются избегать таких мест.

Мяту рекомендуют размещать возле потенциальных точек проникновения — вдоль дорожек, у террас, сараев, компостных куч или рядом с входами в дом. Это создаёт своеобразный "ароматный барьер", который снижает вероятность появления вредителей.

Дополнительный плюс — простота выращивания. Мята быстро разрастается, не требует сложного ухода и может использоваться в быту: её добавляют в напитки, блюда или заваривают в чай. Однако из-за активного роста её лучше сажать в горшках, чтобы контролировать распространение.

Хотя это не универсальное решение, перечная мята остаётся одним из самых доступных и натуральных способов сделать сад менее привлекательным для грызунов без применения химии.

Как избавиться от мышей инфографика
/ Главред

Как защитить дом от мышей: советы специалистов

Эксперты рекомендуют использовать натуральные запахи как один из самых простых способов отпугивания грызунов. Мыши обладают очень чувствительным обонянием и избегают мест, где присутствуют сильные ароматы — например, бузины, мяты, кориандра, ромашки или кинзы.

Чтобы усилить такой эффект, можно дополнительно применять эфирные масла с теми же запахами. Они создают устойчивый ароматический барьер, который делает помещение менее привлекательным для вредителей и снижает вероятность их появления.

Эксперты отмечают, что обычная пищевая сода может применяться как доступное и относительно безопасное средство против грызунов.

Если смешать её с приманкой, животные поедают смесь, после чего сода вступает в реакцию с желудочным соком и вызывает образование газа. Поскольку организм грызунов не способен его выводить, это приводит к их гибели.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатомВидео

Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивилоВидео

Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет КремльВидео

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Кому 26 апреля молиться о жизненной поддержке: какой церковный праздник

Собака впервые побывала в зоопарке: ее реакция поразила хозяйкуВидео

Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

Кто платит и как правильно общаться: правила этикета на первом свидании

Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов

Как идеально почистить кошачий лоток: большинство совершает ошибку, влияющую на котаВидео

"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

Орхидея "замерла" и не растет: флорист раскрыла главную ошибку уходаВидео

Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины

Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки

"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

Кто чаще всего сомневается в жизни: названы четыре знака зодиака

Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала ДнепрФото

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Почему интерьер выглядит скучным и устаревшим: главные ошибки в выборе мебелиВидео

Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

Играл за российскую команду: новый герой "Холостяка" попал в громкий скандал

Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

Ритуалы на любовь и удачу: какая магия лучше всего работает для каждого знака зодиака

Зеленский раскрыл детали массированной атаки и назвал главные мишени для РФ

"Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживатьВидео

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФмнение

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растетФото

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке радиоприемника за 10 с

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

С 25 апреля все изменится: трем знакам зодиака откроется новое будущее

В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области

Жизнь до 150 лет: СМИ узнали, что для Путина готовят "эликсир молодости"

Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

РФ открывает новые базы запуска БпЛА: каким областям Украины грозит опасность

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Россияне пытаются проникнуть в стратегический город через трубы: какова ситуация

Прозрачный пакет и монеты: как избавиться от мух в доме без химикатов

