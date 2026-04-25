Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

Инна Ковенько
25 апреля 2026, 08:34обновлено 25 апреля, 09:35
Россия цинично атаковала Харьков с помощью дронов

Ночью 25 апреля российские дроны массированно атаковали Харьков, зафиксированы попадания в нескольких районах города.

В результате удара по Харьковщине погибла женщина, есть пострадавшие. Об этом сообщают в полиции.

"В Харьковской области в результате ударов россиян погибла женщина, есть пострадавшие: полицейские задокументировали последствия военных преступлений", - говорится в сообщении.

В Немишлянском районе Харькова оккупанты нанесли удар дроном по частному дому, в результате чего пострадал 54-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, в результате удара БПЛА также пострадал 1,5-летний мальчик, он получил острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь, добавляет Синегубов.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о попадании в многоэтажку Салтовского района, возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Враг несколько раз нанес удары по Киевскому району. Один из ударов пришелся вблизи жилого дома. Кроме того, в результате удара уничтожена остановка общественного транспорта.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы.

Как сообщал Главред, 25 апреля войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Есть много раненых, также из-под завалов извлекли тело человека.

Кроме того, в ночь на 23 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр. В городе повреждена жилая застройка, возникли пожары. Трое человек погибли, еще 13 – получили ранения.

22 апреля российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растет

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растет

07:10Украина
В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

01:04Мир
Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

Последние новости

09:14

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживать

08:34

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

08:10

Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФмнение

07:10

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растетФото

05:50

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
05:11

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

04:07

Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке радиоприемника за 10 с

03:37

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Реклама
02:30

Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

01:46

С 25 апреля все изменится: трем знакам зодиака откроется новое будущее

01:04

В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

24 апреля, пятница
23:39

Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области

23:28

Жизнь до 150 лет: СМИ узнали, что для Путина готовят "эликсир молодости"

23:25

Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

22:47

РФ открывает новые базы запуска БпЛА: каким областям Украины грозит опасность

22:33

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

22:18

Россияне пытаются проникнуть в стратегический город через трубы: какова ситуация

22:18

Прозрачный пакет и монеты: как избавиться от мух в доме без химикатов

22:13

"Королева отека": Рамина показала, как бойфренд видит ее лицо по утрам

Реклама
21:47

Голодающие бойцы на "передке": главные детали громкого скандала с 14-ой ОМБр

21:21

Секрет домохозяек: как сделать губку более удобной и чистой

21:18

Как долго нужно здороваться "Христос Воскрес" — священник назвал точную датуВидео

21:17

Ветеринар раскрыл правду: 3 породы собак, которые идеальны для новичковВидео

21:05

Циклон принесет непогоду: дожди и штормовой ветер накроют Тернопольщину

20:32

РФ переходит на дешёвые ударные дроны: "Флэш" раскрыл, в чем опасность

20:24

Киркоров прогнулся под бренд, который его сильно унизил

20:20

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

20:13

Фраза "какая перелесть" является ошибкой — как правильно сказать на украинскомВидео

20:05

Тля атакует смородину: чем обработать куст, чтобы не потерять урожай

19:53

170 грн за кг: продавцы в Украине массово снижают цены на популярный овощ

19:52

Полетит ещё больше ракет: РФ в ближайшее время атакует Украине

19:44

Одесский аэропорт должен быть включен в государственные планы по возобновлению авиасообщения, – Ивашин

19:36

Секрет чистоты без переплат: точная дозировка моющего средства для стиркиВидео

19:27

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

19:21

Муравьи и тля его не выносят: эффективное средство против вредителей на деревьяхВидео

19:12

Как починить пробитую шину: водителям рассказали о простом и проверенном способеВидео

19:10

Немецкий вместо английского: как СССР определял языковые приоритеты

19:10

Почему Трампа перестают воспринимать всерьез: Эйдман назвал причинумнение

18:49

Лукашенко мало не покажется: прогноз ответа на агрессию с территории РБ

Реклама
18:45

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рожденияФото

18:40

"Я пыталась уйти": Злата Огневич призналась, что хотела покончить с собой

18:10

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

18:05

Почему нельзя делать татуировку с именем ребенка: скрытые опасности и советы для родителей

18:04

Дата рождения раскрывает "урок души": к чему люди стремятся в жизни

17:56

От +20° до мокрого снега: погода во Львовской области резко ухудшится

17:54

"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенкаФотоВидео

17:34

О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет всеВидео

17:28

Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"Видео

17:23

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммерВидео

