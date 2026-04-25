Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

Ночью 25 апреля российские дроны массированно атаковали Харьков, зафиксированы попадания в нескольких районах города.

В результате удара по Харьковщине погибла женщина, есть пострадавшие. Об этом сообщают в полиции.

"В Харьковской области в результате ударов россиян погибла женщина, есть пострадавшие: полицейские задокументировали последствия военных преступлений", - говорится в сообщении. видео дня

В Немишлянском районе Харькова оккупанты нанесли удар дроном по частному дому, в результате чего пострадал 54-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, в результате удара БПЛА также пострадал 1,5-летний мальчик, он получил острую реакцию на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь, добавляет Синегубов.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о попадании в многоэтажку Салтовского района, возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Враг несколько раз нанес удары по Киевскому району. Один из ударов пришелся вблизи жилого дома. Кроме того, в результате удара уничтожена остановка общественного транспорта.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы.

Как сообщал Главред, 25 апреля войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Днепру. Враг атаковал город ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Есть много раненых, также из-под завалов извлекли тело человека.

Кроме того, в ночь на 23 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепр. В городе повреждена жилая застройка, возникли пожары. Трое человек погибли, еще 13 – получили ранения.

22 апреля российская оккупационная армия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожской области. Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

