Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

Кратко:
- Что сделал Вячеслав
- Почему все плакали
Во время последнего, 28 эпизода кулинарного шоу "Мастер Шеф" на популярной кухне случился очень эмоциональный момент.
После последнего конкурса черных фартуков, один из участников - военнослужащий Вячеслав Чернявский сообщил, что ему пора возвращаться на службу, поэтому он решил покинуть проект.
Вячеслав запомнился зрителям "Мастер Шеф" своей невероятной добротой, мягкостью, открытостью и романтическим настроем. Он ни разу не говорил плохо ни про кого из участников, не имел конфликтов на шоу.
Поэтому когда он принял решение уходить и взял последнее слово, в студии плакали все участники и сами судьи проекта - Эктор Хименес Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
Вячеслав процитировал стихотворение Лины Костенко "Крила". Вячеслав также напомнил всем участникам, чтобы они помнили о своих крыльях, о Боге внутри каждого и дождались победы Украины. "И мы еще соберемся в эту стаю", - добавил он.
Отметим, ранее судьи популярного в Украине кулинарного проекта "Мастер Шеф" - Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес Браво, решили дать шанс участнику Денису Свирскому, несмотря на то, что тот не выполнил финальное задание на битве черных фартуков.
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Про шоу: МастерШеф
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
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