Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

Алена Кюпели
9 июня 2026, 22:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
На популярном кулинарном шоу "Мастер Шеф" случился эмоциональный момент.
Почему все плакали на Мастер Шеф
Почему все плакали на Мастер Шеф / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Что сделал Вячеслав
  • Почему все плакали

Во время последнего, 28 эпизода кулинарного шоу "Мастер Шеф" на популярной кухне случился очень эмоциональный момент.

После последнего конкурса черных фартуков, один из участников - военнослужащий Вячеслав Чернявский сообщил, что ему пора возвращаться на службу, поэтому он решил покинуть проект.

видео дня
Что случилось на Мастер Шеф
Что случилось на Мастер Шеф / Скриншот

Вячеслав запомнился зрителям "Мастер Шеф" своей невероятной добротой, мягкостью, открытостью и романтическим настроем. Он ни разу не говорил плохо ни про кого из участников, не имел конфликтов на шоу.

Вячеслав покинул проекта
Вячеслав покинул проекта / Скриншот

Поэтому когда он принял решение уходить и взял последнее слово, в студии плакали все участники и сами судьи проекта - Эктор Хименес Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Судьи Мастер Шеф плакали
Судьи Мастер Шеф плакали / Скриншот

Вячеслав процитировал стихотворение Лины Костенко "Крила". Вячеслав также напомнил всем участникам, чтобы они помнили о своих крыльях, о Боге внутри каждого и дождались победы Украины. "И мы еще соберемся в эту стаю", - добавил он.

Судьи Мастер Шеф плакали
Судьи Мастер Шеф плакали / Скриншот

Отметим, ранее судьи популярного в Украине кулинарного проекта "Мастер Шеф" - Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес Браво, решили дать шанс участнику Денису Свирскому, несмотря на то, что тот не выполнил финальное задание на битве черных фартуков.

Мастер Шеф
Мастер Шеф / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что популярная певица Кэти Перри и канадский премьер-министр Джастин Трюдо вывели свои отношения на новый уровень.

Ранее также Татьяна Плаксина снова показалась из клиники, с разными по размеру глазами.

Вас также может заинтересовать:

Про шоу: МастерШеф

МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Мастер Шеф новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

23:56Украина
"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:11Война
"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

Последние новости

23:56

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

23:11

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:00

"Путин выстрелил себе в ногу": в РФ растет недовольство Кремлем из-за одного решения

22:59

Как сделать окна сверкающими надолго: один простой секрет творит чудесаВидео

22:50

Киркоров публично плюнул в лицо Тодоренко: что она сделала

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
22:35

Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

21:47

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:29

Мечты четырех знаков зодиака станут реальностью: кому 10 июня принесет кучу денег

21:17

Поставлял ракеты для армии: под Москвой взорвали топ-военного Минобороны РФ

Реклама
21:06

Укрзализныця запускает новые рейсы из Днепра на лето: куда будут курсировать поезда

20:51

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июнеВидео

20:43

Новый "налог на OLX": украинцам рассказали, кто может не платить

20:40

Секрет пышного цветения: какая простая ошибка мешает комнатным растениям

20:35

Всего пол-литра под куст: как быстро исправить скрученные листья томатовВидео

20:31

Популярный продукт: что нельзя давать кошкам даже в небольших количествахВидео

20:00

Столкновение РФ с НАТО: раскрыты вероятные сроки нового конфликта

19:50

Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника

19:43

Дочь путинистки Успенской оказалась в больнице: первые фото

19:36

Ошибка, которая режет слух: как правильно назвать "кольцо" на украинском языке

19:20

"Получил нужный результат": Зеленский рассказал о последствиях письма Путину

Реклама
19:10

Почему обострились отношения между Украиной и Польшей: Денисенко назвал основные причинымнение

19:08

Есть ли угроза вторжения на границе с Беларусью на Житомирщине: что говорят военные

18:54

Без второго шанса: какие знаки Зодиака никогда не возвращаются к бывшим

18:49

Спасатели потеряли дар речи, заметив собаку посреди моря одну на лодке

18:39

Россия выбрала новую цель для ударов: угроза для одного города Украины

18:37

Секрет пышного сада: какие растения обязательно нужно обрезать в июнеВидео

18:25

Крысы не подойдут на километр: запах каких растений они терпеть не могут

18:21

Адвокаты Кипермана опровергли связь бизнесмена с осужденным юристом Носовым

18:17

Доллар установил новый абсолютный рекорд: курс валют на 10 июня

18:12

"Россияне ощутят войну": Зеленский анонсировал массированные удары ракет и дронов по РФВидео

18:11

У смартфонов есть срок годности и его можно проверить

17:38

Звезд больше нет: Потап и Настя получили серьезный удар в Украине

17:37

Россияне начали отступление на фронте: названы причины и последствия для Украины

17:10

Видели все, но знают лишь единицы: что такое "фрамуга" и "викница"Видео

17:04

Под Киевом существует другой "город": что нашли под улицами столицы и в чем опасностьВидео

16:57

Никакая не "умничка": как правильно и красиво похвалить за ум на украинском языке

16:52

Обычная вещь из сарая, которую многие считают мусором, спасает урожайВидео

16:50

Как ещё можно назвать Евгению на украинском: мягкие и благозвучные варианты

16:46

"Ее не было в Украине": стало известно, где жила Ротару во время войны

16:26

"Для будущих поколений": демонтированный памятник Булгакову хотят сохранить

Реклама
16:23

В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

16:10

Защитник двора или угроза: почему не стоит пилить грецкий орех во дворе

15:59

Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: копеечный лайфхакВидео

15:50

Как правильно организовать гардероб в шкафу: места станет вдвое большеВидео

15:49

Прекращение огня несет скрытый риск для Украины - Зеленский объяснил почему

15:20

Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения

15:00

Девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи

14:59

Гороскоп Таро на завтра 10 июня: Стрельцам - честность, Козерогам - думать о себе

14:47

Странный новый вид паука притворяется жертвой, скрывая опасный секрет

14:40

Химия не понадобится: три рабочие способы, которые избавят от колорадского жукаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять