Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

На популярном кулинарном шоу "Мастер Шеф" случился эмоциональный момент.

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Почему все плакали на Мастер Шеф / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что сделал Вячеслав

Почему все плакали

Во время последнего, 28 эпизода кулинарного шоу "Мастер Шеф" на популярной кухне случился очень эмоциональный момент.

После последнего конкурса черных фартуков, один из участников - военнослужащий Вячеслав Чернявский сообщил, что ему пора возвращаться на службу, поэтому он решил покинуть проект.

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Что случилось на Мастер Шеф / Скриншот

Вячеслав запомнился зрителям "Мастер Шеф" своей невероятной добротой, мягкостью, открытостью и романтическим настроем. Он ни разу не говорил плохо ни про кого из участников, не имел конфликтов на шоу.

Вячеслав покинул проекта / Скриншот

Поэтому когда он принял решение уходить и взял последнее слово, в студии плакали все участники и сами судьи проекта - Эктор Хименес Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Судьи Мастер Шеф плакали / Скриншот

Вячеслав процитировал стихотворение Лины Костенко "Крила". Вячеслав также напомнил всем участникам, чтобы они помнили о своих крыльях, о Боге внутри каждого и дождались победы Украины. "И мы еще соберемся в эту стаю", - добавил он.

Судьи Мастер Шеф плакали / Скриншот

Отметим, ранее судьи популярного в Украине кулинарного проекта "Мастер Шеф" - Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес Браво, решили дать шанс участнику Денису Свирскому, несмотря на то, что тот не выполнил финальное задание на битве черных фартуков.

Мастер Шеф / инфографика: Главред

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Про шоу: МастерШеф МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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