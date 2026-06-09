Татьяна Плаксина снова показалась из клиники, с разными по размеру глазами.

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Любовь Успенская и Татьяна Плаксина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Кратко:

Что сделала дочь Успенской

Как она теперь выглядит

У путинистки Любови Успенской давно проблемы с ее зависимой дочерью Татьяной Плаксиной. Она долгое время пыталась петь и продолжает мигрировать из рехабов до клиник пластических хирургов.

Теперь же она опубликовала фото из очередной клиники террористической России и напугала своих поклонников. На фото она благодарит врачей, однако выглядит так себе: она не похожа на себя, а также один глаз у нее получился больше другого.

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Дочь путинистки стала неузнаваемой / Фото ЭГ

Отметим, что Плаксина постоянно пытается изменить свою внешность. Раньше, она выглядела измученной девушкой с бритой головой и сломанной челюстью, которая когда-то в депрессии бродила босиком по Лос-Анджелесу.

В 2020 году в студии "Звезды сошлись" она обвиняла мать в домашней тирании и рукоприкладстве: "Она запирала меня на ключ, пыталась душить!". Тогда Успенская была раздавлена и публично называла дочь "невменяемой", после чего последовал побег Татьяны к отцу в США и период полного хаоса.

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О персоне: Любовь Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон, сообщает Википедия. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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