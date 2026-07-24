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Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

Алексей Тесля
24 июля 2026, 21:55
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Избавиться от вьюнка бывает крайне сложно: если не удалить его должным образом, он будет появляться снова и снова.
Сорняки между плиткой
Как избавиться от сорняков / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Последние несколько лет вьюнок стал настоящей головной болью в саду
  • Лучший способ избавиться от этого сорняка навсегда - самый простой

Сорняки - распространенная проблема садоводов, а установившаяся жаркая погода создает идеальные условия для их бурного разрастания.

Хотя большинство сорняков просто портят вид участка, существуют и такие виды, которые могут серьезно навредить росту и здоровью других садовых растений, пишет Express.

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Избавиться от вьюнка бывает крайне сложно: если не удалить его должным образом, он будет появляться снова и снова. Эксперты говорят: "Последние несколько лет вьюнок стал настоящей головной болью в саду. Несмотря на все советы и методы, которые я пробовал, каждый год он возвращается с прежней силой".

Как избавиться от вьюнка

Если вы не знаете, как выглядит вьюнок, его легко узнать по очень длинному вьющемуся стеблю и крупным белым цветкам в форме граммофончика. Разрастаясь, он образует густые заросли, которые душат культурные растения, замедляя их рост или даже полностью губя более мелкие экземпляры.

Из-за мощной корневой системы вьюнок трудно удалить полностью, а если оставить в земле хотя бы часть корня, он вырастет снова. Вы можете даже не подозревать, насколько длинным может быть корень, уходящий глубоко под землю.

Лучший способ избавиться от этого сорняка навсегда - самый простой, причем без использования агрессивной химии. Эксперт советует вернуться к основам и просто выкапывать корни вьюнка.

Выкапывание корней помогает уменьшить масштабы распространения сорняка. Этот процесс ослабляет растение и не дает ему разрастаться с прежней агрессивностью.

Особенность вьюнка в том, что при регулярном выкапывании вы постепенно его ослабляете. Растение лишается необходимого солнечного света и питательных веществ, в результате чего начинает отмирать.

Еще один полезный совет - лишить сорняк доступа к свету, высадив вокруг него растения и цветы с густой листвой. Густая растительность перекроет доступ солнечного света к почве, лишив вьюнок питания; со временем это приведет к уменьшению его размеров.

Важно обращать внимание на цветущий вьюнок, так как именно в этот период он наиболее уязвим. Растение отдает все силы цветению, а не росту, поэтому, если вы удалите его в это время, то подвергнете сильному стрессу, что еще больше замедлит его развитие.

Как избавиться от сорняков
/ Инфографика: Главред

Так что главный секрет борьбы с вьюнком - лишить его света и постоянно, без перерывов, контролировать ситуацию. Это может показаться трудоемким процессом - возможно, придется заниматься этим раз в неделю, - но в конечном итоге усилия окупятся".

Если вы решите использовать гербицид, советуют применять средство на натуральной основе - смесь воды, соли и белого уксуса. Это поможет значительно обезвожить растение, хотя и не убьет корень.

Существуют и натуральные средства, способные уничтожить корень, однако следует остерегаться препаратов, которые разрушают почвенные микроорганизмы.

Смотрите видео - как избавиться от сорняков

В этом видео автор рассказывает о доступных по цене гербицидах, которые помогают эффективно бороться с сорняками. Он сравнивает несколько популярных средств, делится личным опытом их использования и объясняет, на какие препараты стоит обратить внимание.

Также автор дает рекомендации, как выбрать гербицид с оптимальным сочетанием эффективности, качества и стоимости, чтобы не переплачивать и получить хороший результат.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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