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Как почистить ковер за считанные минуты: благодаря одной хитрости он засияет как новый

Дарья Пшеничник
24 июля 2026, 21:37
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Пользователи социальных сетей поделились простым способом освежить ковры и мягкую мебель без дорогой химчистки и трения щеткой.
Как почистить ковер за считанные минуты: благодаря одной хитрости он засияет как новый
Как быстро почистить ковер на полу / Коллаж: Главред, фото: youtube.com/@UradiSamaIdeje

Вы узнаете:

видео дня
  • Как почистить ковер за несколько минут
  • Какие средства понадобятся для чистки
  • Почему этот способ подходит и для мебели

Освежить старый ковер или мягкую мебель можно без профессиональной химчистки и изнурительного трения щеткой - достаточно капсулы для стирки, горячей воды и крышки от кастрюли. Простой способ чистки покрытий набирает популярность в соцсетях и обещает результат уже через несколько минут, пишет ТСН.

Что понадобится для чистки

Для этого лайфхака не нужны специальные моющие средства или оборудование - всё необходимое обычно есть в каждом доме. Потребуются капсула или таблетка для стирки белья, глубокая емкость, горячая вода, крышка от кастрюли, тряпка из микрофибры и канцелярская резинка.

Капсулу кладут в миску и заливают горячей, но не кипящей, водой, дожидаясь полного растворения средства. Авторы метода советуют сразу надеть резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук от агрессивных компонентов моющего раствора.

Пошаговая инструкция по чистке

Главный элемент конструкции - самодельный инструмент из крышки и микрофибры, который заменяет щетку. Тряпку обильно смачивают в приготовленном растворе, отжимают, накрывают ею крышку от кастрюли и закрепляют края резинкой для денег - так образуется удобная ручка.

Полученным инструментом энергично проходят по поверхности ковра. Благодаря большой площади крышки процесс происходит быстро, а мыльный раствор глубоко проникает в ворс, расщепляя грязь и застарелые пятна.

Во время работы микрофибру периодически снимают, ополаскивают в растворе и снова отжимают. Ковёр при этом не перенасыщается влагой и высыхает значительно быстрее, а комната наполняется стойким ароматом свежести. Тот же способ подходит и для поверхностной очистки диванов и кресел.

Смотрите видео с лайфхаком, который значительно облегчит чистку ковра:

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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