Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

Шерсти на ковре не будет, если знать одну хитрость / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем кроме пылесоса можно почистить ковер

Как быстро собрать шерсть с ковра

Ковры - едва ли не самые сложные в очистке предметы в доме, ведь в них собирается много шерсти, особенно если дома есть домашние любимцы. Однако есть способ, как очень быстро и легко избавиться от шерсти на ковре.

Главред узнал, что для этого нужен один инструмент, который используют для маникюра. Об этом в TikTok lan.os рассказала украинский блогер Лана.

Как почистить ковер от шерсти

Шерсть с ковра легко собирается без профессиональных щеток с помощью обычной пилочки для ногтей. Можно взять даже ту, которая уже долгое время была в использовании.

Ею надо несколько раз потереть поверхность ковра и вся шерсть соберется в комок. Блогер утверждает, что пилочка справляется с шерстью значительно лучше, чем любые специальные средства для очистки ковров.

Смотрите видео, как избавиться от шерсти на ковре:

Об источнике: lan.os lan.os - TikTok страница украинского блогера Ланы, которая в соцсетях делится видео о своей жизни, а также публикует полезные лайфхаки.

