Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

Вы узнаете:
- Чем кроме пылесоса можно почистить ковер
- Как быстро собрать шерсть с ковра
Ковры - едва ли не самые сложные в очистке предметы в доме, ведь в них собирается много шерсти, особенно если дома есть домашние любимцы. Однако есть способ, как очень быстро и легко избавиться от шерсти на ковре.
Главред узнал, что для этого нужен один инструмент, который используют для маникюра. Об этом в TikTok lan.os рассказала украинский блогер Лана.
Как почистить ковер от шерсти
Шерсть с ковра легко собирается без профессиональных щеток с помощью обычной пилочки для ногтей. Можно взять даже ту, которая уже долгое время была в использовании.
Ею надо несколько раз потереть поверхность ковра и вся шерсть соберется в комок. Блогер утверждает, что пилочка справляется с шерстью значительно лучше, чем любые специальные средства для очистки ковров.
Смотрите видео, как избавиться от шерсти на ковре:
@lan.os лайфхак как избавиться от шерсти с ковра, быстро, бесплатно и без регистрации. без фильтров, без ничего, так как есть. лучше всех приборов которые я покупала чтобы избавиться от шерсти. #лайфхак#шерсть#котики♬ оригинальный звук - Лана✨
Об источнике: lan.os
lan.os - TikTok страница украинского блогера Ланы, которая в соцсетях делится видео о своей жизни, а также публикует полезные лайфхаки.
