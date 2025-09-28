Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средство

Вы узнаете:
- Как убрать пятна с ковра
- Какое средство для этого подойдет
Ковер дома часто загрязняется. Пролитые напитки или частички еды оставляют неприглядные пятна, которые без специальных средств просто не убираются.
Главред решил разобраться, как почистить ковер в домашних условиях.
Чем можно почистить ковер
Express.co.uk пишет, что обычный предмет домашнего обихода, может легко вывести все пятна с ковра, и это - пена для бритья.
"Пена для бритья хорошо работает благодаря своим ингредиентам, разработанным для смягчения волос на лице и содержит легкий абразив, который помогает разбить узлы и спутывания, а также удалить отмершую кожу. Именно эти ингредиенты, которые называются поверхностно-активными веществами, расщепляют частицы, вызывающие образование пятна", - говорится в сообщении.
Как почистить ковер пеной для бритья
Чтобы убрать пятна, нужно взять немного пены для бритья и салфетку из микрофибры.
Нанесите небольшое количество пены на пятно, вотрите его и оставьте на 10 минут, чтобы дать средству достаточно времени для впитывания.
Когда время выйдет, грязный участок нужно хорошо потереть и вытереть остатки пены для бритья.
Как очистить ковер от запахов
В София Сизова в своем видео на YouTube рассказала, что существует простой способ избавиться от запахов в ковре.
По ее словам, все нужно взять - соль и соду.
"Одну чашку соли смешиваем с двумя чашками соды и перемешиваем. Посыпаем хорошо ковер, оставляем на 20 минут, а затем пылесосим", - рассказала женщина.
Как легко очистить ковер - видео:
Читайте также:
- Справится даже ребенок: один предмет за секунды очистит слив от волос
- Без химии и дорогих средств: как очистить швы между плиткой за копейки
- Как очистить казан от сильного нагара: способ, о котором многие не знают
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред