Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средство

Удалить стойкие пятна с ковра можно всего за 10 минут.

Как почистить ковер от пятен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как убрать пятна с ковра

Какое средство для этого подойдет

Ковер дома часто загрязняется. Пролитые напитки или частички еды оставляют неприглядные пятна, которые без специальных средств просто не убираются.

Главред решил разобраться, как почистить ковер в домашних условиях.

Чем можно почистить ковер

Express.co.uk пишет, что обычный предмет домашнего обихода, может легко вывести все пятна с ковра, и это - пена для бритья.

"Пена для бритья хорошо работает благодаря своим ингредиентам, разработанным для смягчения волос на лице и содержит легкий абразив, который помогает разбить узлы и спутывания, а также удалить отмершую кожу. Именно эти ингредиенты, которые называются поверхностно-активными веществами, расщепляют частицы, вызывающие образование пятна", - говорится в сообщении.

Как почистить ковер пеной для бритья

Чтобы убрать пятна, нужно взять немного пены для бритья и салфетку из микрофибры.

Нанесите небольшое количество пены на пятно, вотрите его и оставьте на 10 минут, чтобы дать средству достаточно времени для впитывания.

Когда время выйдет, грязный участок нужно хорошо потереть и вытереть остатки пены для бритья.

Как пылесосить дома / Инфографика: Главред

Как очистить ковер от запахов

В София Сизова в своем видео на YouTube рассказала, что существует простой способ избавиться от запахов в ковре.

По ее словам, все нужно взять - соль и соду.

"Одну чашку соли смешиваем с двумя чашками соды и перемешиваем. Посыпаем хорошо ковер, оставляем на 20 минут, а затем пылесосим", - рассказала женщина.

Как легко очистить ковер - видео:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

