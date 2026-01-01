Укр
"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

Юрий Берендий
1 января 2026, 17:18
РФ резко усилила интенсивность атак на Купянск, применяя авиабомбы, ракеты и РСЗО для массированных ударов по городу и позициям украинских сил.
Россия уже сутки наносит масштабный воздушный удар по Купянску / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

  • Враг осуществляет массированную воздушную атаку на Купянск
  • Город обстреливается уже сутки

Российские оккупационные войска уже более суток наносят массированные удары различными типами вооружения по городу Купянск на Харьковщине. Об этом в заметке в Telegram сообщил специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш").

"Уже сутки Купянск находится под массированным воздушным ударом противника. Такой сильной активности врага на фронте не помню за год", - указал он.

/ Фото: скриншот

Бескрестнов отметил, что для ударов по городу враг применяет управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня и ракеты.

По его словам, цель врага заключается в том, чтобы уже ранее "отработанной" тактикой массированных ударов уничтожить позиции украинских войск.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Почему россияне нацелились на Купянск - мнение военного

Как писал Главред, оккупация Купянска могла бы дать российским войскам возможность продвинуться в направлении Харькова, а также выйти в тыл украинских сил, обороняющих Донбасс. Об этом в эфире Вечер.LIVE сообщил инспектор пограничной службы первой категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслав Федорченко.

Он отметил, что Купянское направление является чрезвычайно важным в стратегическом плане. Прежде всего речь идет о ключевой логистической магистрали и оборонительном рубеже, который сдерживает противника от форсирования реки Оскол. В случае ее преодоления и захвата Купянска перед врагом открывались бы два основных направления дальнейшего наступления.

"Первая дверь - это Харьков, а вторая - непосредственно заход в тыл нашим подразделениям на Донбассе", - пояснил Федорченко.

Бои в Купянске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Воронеже партизаны совершили диверсию, в результате которой было полностью нарушено железнодорожное обеспечение российских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

Сухопутные войска Украины обнародовали кадры нынешнего состояния Купянска в Харьковской области - город, который раньше был мирным и уютным, сейчас лежит в руинах.

В то же время Министерство обороны РФ выдало видео отхода своих подразделений из Купянска за якобы подтверждение контроля над городом. На это обратило внимание издание Astra, отметив, что накануне телеканал Звезда показал несколько кадров, которые должны были создать впечатление присутствия российских войск в городе.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

