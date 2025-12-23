Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

Эксперт объяснил, почему Купянск остается важным стратегическим пунктом для фронта.

Украинский пограничник объяснил, почему захват Купянска открывает врагу путь / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Кратко:

Захват Купянска открывает врагу путь на Харьков

Контроль над городом важен для логистики и обороны

Пересечение реки Оскол ключевое для продвижения противника

Захват Купянска мог бы открыть российским войскам путь к Харькову и тылу украинских подразделений на Донбассе. Об этом в эфире Вечер.LIVE заявил инспектор пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслав Федорченко.

По его словам, Купянское направление имеет стратегическое значение.

"Это в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол. Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него открываются две дороги к двум дверям. Первая дверь - это Харьков, а вторая - непосредственно заход в тыл нашим подразделениям на Донбассе", - пояснил Федорченко.

Сложность городских боев

Он также подчеркнул сложность ведения боев в городе из-за плотной городской застройки: "Глядя на линию фронта, которая проходит по полям, ты ориентируешься, где находится противник, знаешь, в каком он направлении, и работаешь, зная, что со спины к тебе никто не зайдет. В городских боях это уже не горизонтальная война, а вертикальная, это использование большого количества боеприпасов, это на 360 градусов вокруг тебя может быть враг. Это очень изнурительные бои, потому что даже эвакуация раненых осложняется тем, что раненый может лежать под прицелом врага, и эвакуационная группа попадает в ловушку".

Несмотря на заявления РФ о полном захвате Купянска, пограничник подтвердил, что город остается под контролем украинских сил.

Купянск / Инфографика: Главред

Как действуют оккупанты на Харьковщине - оценка экспертная

Начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между Волчанском и Купянском.

"Великобурлукское направление расположено посередине между Волчанском и Купянском. На него часто не обращают внимание, но там россияне пытаются проникать через границу любым способом и даже создали небольшую зону контроля вблизи границы на восточной части Южно-Слобожанского направления", - отметил Трегубов.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска захватили 52 гражданских, среди них дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, вывоз российскими войсками гражданских жителей из села Грабовское Сумской области не свидетельствует о подготовке полномасштабного наступления, а скорее имеет признаки локальной провокации, в частности с возможным информационным эффектом. Такую оценку озвучил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Напомним, что США заявляют об усилиях для скорейшего завершения войны, однако Россия не уменьшает интенсивности боев, в частности в районе Покровска. Враг применяет большое количество ударных средств и живой силы, однако значительных успехов на этом направлении не имеет.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

