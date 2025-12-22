"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Украинские войска противостоят сильному давлению на одной из ключевых точек фронта на южном направлении.

Враг пытается прорываться к границам города и одновременно давит на Гуляйполе с севера и юга / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Бои за Гуляйполе на Запорожском направлении чрезвычайно интенсивные

Враг давит с севера и юга, частично прорываясь в город

Гуляйполе важно стратегически для наступления и логистики врага

Бои за Гуляйполе на Запорожском направлении остаются чрезвычайно сложными, а ситуация там "достаточно серьезная". Об этом в комментарии Киев24 сообщил военный эксперт Иван Тимочко.

Интенсивность атак противника

По его словам, бои на этом направлении чрезвычайно интенсивные.

"По количеству атак противника Гуляйполе уступает только Покровско-Мирноградскому и Константиновскому направлениям", - отметил эксперт.

Он добавил, что украинские военные на этом отрезке принимают на себя один из самых больших ударов, что одновременно является "показателем их эффективности".

Прорывы врага и географические особенности

Несмотря на активное сопротивление, врагу частично удается прорываться, а иногда оккупанты пытаются проникать в пределы самого города. Географические особенности территории позволяют противнику давить на город одновременно с южного и северного направлений.

"Надо учесть, что противник имеет на направлении огромное поле для логистики, усиления своих войск. Ведь линия фронта там - огромная территория оккупированного юга Украины, где противник долгое время выстраивал логистику", - пояснил Тимочко.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Стратегическое значение Гуляйполя

Эксперт подчеркнул стратегическую важность Гуляйполя: "Это возможность создать плацдарм для наступления в глубь Запорожской области или усилить логистику вражеских войск на покровско-мирноградское направление".

Кроме военных преимуществ, противник пытается получить и информационные дивиденды от наступления на Гуляйполе.

"Это сильная информационная почва для Путина, чтобы переключить акцент с неуспехов и открытых поражений - таких, как Доброполье или Купянск. Или же много раз зафиксированных успехов в Покровске", - добавил Тимочко.

Зачем россияне штурмуют ВСУ в Запорожской области - мнение эксперта

По мнению представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, Россия не прекращает штурмовых действий на Гуляйпольском направлении. Он отмечает, что пехотные подразделения противника стремятся отрезать Гуляйполе от логистических путей, пытаясь окружить город с востока и северо-востока и проникнуть непосредственно в его территорию.

Ситуация на Запорожском направлении - новости по теме

Как сообщал Главред, недавно группа военнослужащих страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении предприняла попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако вражескую ДРГ ликвидировали.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Напомним, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области в районе села Доброполье.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

