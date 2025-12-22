Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Руслан Иваненко
22 декабря 2025, 02:01
763
Украинские войска противостоят сильному давлению на одной из ключевых точек фронта на южном направлении.
Армия РФ, ВСУ
Враг пытается прорываться к границам города и одновременно давит на Гуляйполе с севера и юга / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

  • Бои за Гуляйполе на Запорожском направлении чрезвычайно интенсивные
  • Враг давит с севера и юга, частично прорываясь в город
  • Гуляйполе важно стратегически для наступления и логистики врага

Бои за Гуляйполе на Запорожском направлении остаются чрезвычайно сложными, а ситуация там "достаточно серьезная". Об этом в комментарии Киев24 сообщил военный эксперт Иван Тимочко.

Интенсивность атак противника

По его словам, бои на этом направлении чрезвычайно интенсивные.

видео дня

"По количеству атак противника Гуляйполе уступает только Покровско-Мирноградскому и Константиновскому направлениям", - отметил эксперт.

Он добавил, что украинские военные на этом отрезке принимают на себя один из самых больших ударов, что одновременно является "показателем их эффективности".

Прорывы врага и географические особенности

Несмотря на активное сопротивление, врагу частично удается прорываться, а иногда оккупанты пытаются проникать в пределы самого города. Географические особенности территории позволяют противнику давить на город одновременно с южного и северного направлений.

"Надо учесть, что противник имеет на направлении огромное поле для логистики, усиления своих войск. Ведь линия фронта там - огромная территория оккупированного юга Украины, где противник долгое время выстраивал логистику", - пояснил Тимочко.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Стратегическое значение Гуляйполя

Эксперт подчеркнул стратегическую важность Гуляйполя: "Это возможность создать плацдарм для наступления в глубь Запорожской области или усилить логистику вражеских войск на покровско-мирноградское направление".

Кроме военных преимуществ, противник пытается получить и информационные дивиденды от наступления на Гуляйполе.

"Это сильная информационная почва для Путина, чтобы переключить акцент с неуспехов и открытых поражений - таких, как Доброполье или Купянск. Или же много раз зафиксированных успехов в Покровске", - добавил Тимочко.

Зачем россияне штурмуют ВСУ в Запорожской области - мнение эксперта

По мнению представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, Россия не прекращает штурмовых действий на Гуляйпольском направлении. Он отмечает, что пехотные подразделения противника стремятся отрезать Гуляйполе от логистических путей, пытаясь окружить город с востока и северо-востока и проникнуть непосредственно в его территорию.

Ситуация на Запорожском направлении - новости по теме

Как сообщал Главред, недавно группа военнослужащих страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении предприняла попытку проникновения в тыл украинских защитников. Однако вражескую ДРГ ликвидировали.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Напомним, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области в районе села Доброполье.

Читайте также:

О персоне: Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

02:01Фронт
Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

00:03Война
США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

23:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Последние новости

02:30

Как снизить риск развития деменции: ученые ошеломили неожиданным решением

02:01

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

00:56

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

00:03

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

21 декабря, воскресенье
23:26

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
23:13

Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

22:45

В Грабовском люди письменно отказывались от эвакуации: что известно

22:30

Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему

22:02

Об их функции знают единицы: зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля

Реклама
21:57

"Договорняк": готовят ли Бессарабию готовят к сдачемнение

21:43

До 4 очередей в сутки: обновленные графики отключений для Днепропетровщины на 22 декабряФото

21:30

В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

21:16

График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабряФото

20:45

Следите за действиями: дает ли Макрон задний ходмнение

20:41

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

20:28

Переговоры Украины и США: Умеров назвал, на что рассчитывает Киев

20:18

"Ничем не отличаются от ИГИЛ" - Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине

20:06

Самая старая кошка в мире прожила 38 лет - владелец раскрыл секрет ее долголетияВидео

19:31

Предпосылок мира нет: командир ВСУ раскрыл реальные намерения РФ в отношении Украины

19:26

Накипь тает за секунды: простой трюк мгновенно очистит чайник без химииВидео

Реклама
19:09

Что может заставить Путина закончить войну - генерал ВСУ назвал решающий фактор

18:26

Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют МальдивамиВидео

18:23

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

18:20

Фиалки "проснутся" даже зимой: простая домашняя подкормка без химииВидео

18:05

Страны Европы готовы направить войска в Украину: генсек НАТО Рютте сделал заявление

17:33

Масштабная ротация и новые цели: как "Динамо" готовится к весеннему сезону

17:29

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

17:28

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

17:24

Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

16:26

Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапокВидео

16:23

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:17

Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

15:43

Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

15:37

Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросеВидео

15:30

"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

15:13

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

14:52

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:46

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

14:32

Как спасти замшевую обувь от соли: простой домашний метод, который действительно работает

14:12

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

Реклама
13:57

Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

13:35

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:26

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

13:01

"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

12:58

Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

12:18

Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

12:09

"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять