Синоптики объявили в Харькове желтую опасность: какая будет погода

- В Харькове и области объявлен I уровень опасности
- В Харьковской области на дорогах возможен гололед
В Харькове и Харьковской области на сегодня, 5 февраля, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
"В течение суток 5 февраля 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.
Из-за этого в Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.
5 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. По области осадков не ожидается. Сохранится гололед, на дорогах – гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха 6-11° мороза. В Харькове сегодня также без осадков, гололед и обледенение на дорогах. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха 8-10° мороза.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.
"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер восточный, 3, 6 м/с.
Температура воздуха днем будет -10° ... 8°. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -11° ... 10°.
Погода в течение недели
Метеоролог Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в первую неделю февраля будет холодной с резкими колебаниями температур в разных регионах и незначительными осадками.
По его словам, только во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявлял, что в Украине пик аномальных морозов пройден, но холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля. В середине месяца ожидается новая волна похолодания.
Жителей Одесского региона ждут облачность с прояснениями, местами осадки, гололед и порывистый ветер. В целом, в Одесской области потеплеет.
Также известно, что в четверг на Полтавщину вернутся осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха повысится до 13-18 градусов мороза ночью и 7-12 градусов мороза днем.
