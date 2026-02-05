Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салата

Рецепт быстрого и питательного салата с тунцом.

Салат с тунцом - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Существует множество рецептов приготовления салатов, богатых на белок. Предлагаем простой рецепт салата с тунцом и огурцом, который порадует не только быстротой приготовления, но и своим отменным вкусом.

Кстати, майонез для этого салата лучше приготовить домашний.

Салат с тунцом - рецепт

Ингредиенты:

Огурец – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Кукуруза консервированная 5 ст. л.

Тунец – 120 г

Фасоль консервированная – 4 ст. л.

Лук Марс

Майонез – по вкусу (2–3 ст. л.)

Специи – соль, черный перец

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте на кубики.

Огурцы также нарежьте на кубики.

Лук мелко нарежьте, можете его обдать кипятком для мягкости.

Добавьте к подготовленным ингредиентам тунец без жидкости, кукурузу и фасоль.

Посолите, поперчите салат по вкусу, перемешайте и готово.

Приятного аппетита!

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

