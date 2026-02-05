Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салата

Существует множество рецептов приготовления салатов, богатых на белок. Предлагаем простой рецепт салата с тунцом и огурцом, который порадует не только быстротой приготовления, но и своим отменным вкусом.
Кстати, майонез для этого салата лучше приготовить домашний, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат с тунцом - рецепт
Ингредиенты:
- Огурец – 2 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Кукуруза консервированная 5 ст. л.
- Тунец – 120 г
- Фасоль консервированная – 4 ст. л.
- Лук Марс
- Майонез – по вкусу (2–3 ст. л.)
- Специи – соль, черный перец
Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте на кубики.
Огурцы также нарежьте на кубики.
Лук мелко нарежьте, можете его обдать кипятком для мягкости.
Добавьте к подготовленным ингредиентам тунец без жидкости, кукурузу и фасоль.
Посолите, поперчите салат по вкусу, перемешайте и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат с тунцом:
