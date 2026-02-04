Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

Юрий Берендий
4 февраля 2026, 21:55
43
В Запорожской области 5 февраля введут графики отключения электроэнергии, жителей региона предупредили о возможных периодах обесточивания.
Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей
Отключение света в Запорожской области 5 февраля - когда не будет света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Ограничения будут действовать в течение суток
  • "Запорожьеоблэнерго" опубликовало графики отключений света

В четверг, 5 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. О том, когда не будет света в Запорожье и области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Отмечается, что согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы, 5 февраля на территории Запорожской области будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

видео дня

Временные промежутки обесточивания для отдельных очередей и подочередей определены с учетом до 30 минут на технические переключения.

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кроме того, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме/

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, территорию Дарницкой ТЭЦ в Киеве посетили послы и представители более 60 иностранных дипломатических миссий. Делегации воочию ознакомились с последствиями ракетных ударов по объекту критической энергетической инфраструктуры.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отреагировал на заявления представителей власти о необходимости для граждан иметь запасы воды, продуктов и лекарств на случай худшего развития событий, а также возможного выезда из городов.

В то же время, по оценке эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, в феврале киевляне будут вынуждены перейти на жесткий режим экономии электроэнергии, ведь столица сможет получать свет только 4-6 часов в сутки.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья Запорожская область отключения веерные отключения отключения света Отключение света Запорожская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

23:05Война
Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

22:31Энергетика
Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

22:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Последние новости

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

23:21

Для Черкасс и области изменить графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

23:17

Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

23:05

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
22:49

Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войныВидео

22:46

"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

22:43

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

22:31

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

Реклама
22:23

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

21:56

Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

21:55

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

21:43

Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраляФото

21:36

Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

21:24

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

20:43

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

20:40

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

19:59

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

19:59

В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

Реклама
19:53

Сильный ветер и гололед: в Тернопольской области ожидается настоящая непогода

19:37

Амбиции Кремля растут: куда РФ планирует перебросить основные силы после Донбасса

19:30

Десятки ракет со шрапнелью: новые детали массированных ударов РФ по ТЭЦ в КиевеВидео

19:19

Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой областиВидео

19:10

Переговоры Украины и РФ: прорыв или прекращение огня?мнение

19:08

Малоизвестная фирма из Житомира получила контракты на защиту ГАЭС на 5,6 млрд гривен

18:56

Названы цели и дата: Россия готовит "вторую волну" массированного удара

18:47

Тарифы на свет в Украине вырастут - когда и сколько придется платить

18:36

В Европе могли только мечтать: какое изобретение во Львове изменило жизнь людейВидео

18:23

Эвакуация из Киева с запасами еды и воды: эксперт объяснил, к чему готовиться

18:10

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

17:54

РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

17:39

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

17:37

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без тренияВидео

17:27

Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть домВидео

17:12

"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

17:11

Пушистые очеровашки: ветеринар назвала 6 самых красивых пород кошек

16:53

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

16:44

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

16:35

Эксперты назвали породы собак, которые никогда бы не завели: в чем причиныВидео

Реклама
16:31

В Киеве безумный энергодефицит: эксперт рассказал, есть ли шанс на восстановление двух ТЭЦ

16:30

Можно ли есть шоколад с белым налетом: окончательный ответ удивит многих

16:30

РФ выбрала "города-цели": названы самые проблемные регионы без тепла и света

16:22

Кожа захватила тренды: Злата Огневич показала, как носить кожаные лукиВидео

16:05

Глава ЦПК Шабунин публично поливает людей грязью, а потом в судах говорит, что это только его фантазия, – главред издания "Бабель"

15:49

Трамп заявил о соблюдении Россией перемирия - в МИД указали на важный нюанс

15:39

"Люди истощены": Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация в энергетике

15:38

Оккупанты обстреляли рынок в Дружковке: много погибших и раненых

15:35

Загадочная наклейка на авто: водители годами игнорируют важную подсказкуВидео

15:06

"Первая вещь - это леденцы": Джамала раскрыла секреты победы на "Евровидении-2016"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять