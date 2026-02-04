Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

О чем идет речь в материале:
- Ограничения будут действовать в течение суток
- "Запорожьеоблэнерго" опубликовало графики отключений света
В четверг, 5 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. О том, когда не будет света в Запорожье и области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".
Отмечается, что согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы, 5 февраля на территории Запорожской области будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.
Временные промежутки обесточивания для отдельных очередей и подочередей определены с учетом до 30 минут на технические переключения.
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Кроме того, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме/
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Напомним, как ранее сообщал Главред, территорию Дарницкой ТЭЦ в Киеве посетили послы и представители более 60 иностранных дипломатических миссий. Делегации воочию ознакомились с последствиями ракетных ударов по объекту критической энергетической инфраструктуры.
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отреагировал на заявления представителей власти о необходимости для граждан иметь запасы воды, продуктов и лекарств на случай худшего развития событий, а также возможного выезда из городов.
В то же время, по оценке эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, в феврале киевляне будут вынуждены перейти на жесткий режим экономии электроэнергии, ведь столица сможет получать свет только 4-6 часов в сутки.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
