Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

В Запорожской области 5 февраля введут графики отключения электроэнергии, жителей региона предупредили о возможных периодах обесточивания.

Отключение света в Запорожской области 5 февраля - когда не будет света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ограничения будут действовать в течение суток

"Запорожьеоблэнерго" опубликовало графики отключений света

В четверг, 5 февраля, в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. О том, когда не будет света в Запорожье и области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Отмечается, что согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы, 5 февраля на территории Запорожской области будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

Временные промежутки обесточивания для отдельных очередей и подочередей определены с учетом до 30 минут на технические переключения.

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Отключение света 5 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кроме того, в течение всего дня (с 00:00 до 24:00) будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме/

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

