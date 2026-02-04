Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраля

Энергетики обнародовали почасовые графики отключений для всех групп потребителей.

Для жителей Павлограда будет действовать отдельный график / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

5 февраля в Украине вводят почасовые отключения света

В Днепре и области будут действовать графики ДТЭК и ЦЭК по очередям

Для Павлограда предусмотрен отдельный график отключений

В четверг, 5 февраля, во всех регионах Украины введут ограничения потребления электроэнергии. В Днепропетровской области будут действовать почасовые отключения света для всех потребителей.

По информации ДТЭК, ограничения будут применяться три раза в сутки, а графики отключений будут определены по очередям. Энергетики советуют жителям следить за обновлениями и планировать свой день в соответствии с графиком, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

Очередь 1.1: 00:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 17:30 – 24:00

Очередь 1.2: 00:00 – 05:30, 08:00 – 16:00, 19:30 – 24:00

Очередь 2.1: 00:00 – 05:30, 09:00 – 17:30, 19:30 – 24:00

Очередь 2.2: 00:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 24:00

Очередь 3.1: 02:00 – 09:00, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

Очередь 3.2: 02:00 – 09:00, 12:30 – 22:00, 23:00 – 24:00

Очередь 4.1: 02:00 – 09:00, 10:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

Очередь 4.2: 02:00 – 10:30, 12:30 – 19:30, 23:00 – 24:00

Очередь 5.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 14:00, 16:00 – 23:00

Очередь 5.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 16:00 – 23:00

Очередь 6.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 16:00 – 23:00

Очередь 6.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 14:00 – 23:00

Жители Днепра могут проверить точное время отключений по своему адресу через специальную онлайн-форму на сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

Как сообщают в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК отключения будут действовать с 00:00 до 24:00 по установленным очередям. Отдельно указано, что для жителей Павлограда, которые временно отключаются по другому графику, предусмотрены специальные очереди.

Очередь 1.1 00:00 – 04:30 08:00 – 14:00 16:30 – 23:30

Очередь 1.2 00:00 – 04:30 07:00 – 14:00 16:30 – 22:00

Очередь 2.1 01:00 – 07:00 09:30 – 16:30 19:00 – 24:00

Очередь 2.2 01:00 – 07:00 09:30 – 16:30 19:00 – 24:00

Очередь 3.1 02:30 – 09:30 11:30 – 19:00 21:30 – 24:00

Очередь 3.2 00:00 – 01:00 03:00 – 09:30 12:00 – 19:00 21:30 – 24:00

Очередь 4.1 02:30 – 07:00 09:30 – 16:30 19:00 – 24:00

Очередь 4.2 00:00 – 01:00 02:30 – 09:30 12:00 – 19:00 21:30 – 24:00

Очередь 5.1 00:00 – 02:30 04:30 – 12:00 14:30 – 21:30 23:30 – 24:00

Очередь 5.2 00:00 – 03:00 07:00 – 14:30 16:30 – 23:30

Очередь 6.1 00:00 – 02:30 07:00 – 12:00 14:00 – 21:30 23:30 – 24:00

Очередь 6.2 00:00 – 02:30 04:30 – 11:30 14:00 – 21:30

График для Павлограда

1 очередь: 00:00 – 05:00 10:00 – 15:00 20:00 – 24:00

2 очередь: 05:00 – 10:00 15:00 – 20:00

В компании отмечают, что в течение суток график отключений может меняться по решению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работу "Пункты несокрушимости". Актуальную информацию об их адресах и графике работы можно посмотреть на официальном сайте областной военной администрации, а также на платформе nezlamnist.gov.ua.

Пункты действуют в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время. Здесь жители могут согреться, воспользоваться электроэнергией и водой, подзарядить мобильные устройства, выпить бесплатный чай и отдохнуть.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 февраля российские войска осуществили масштабную ракетно-дроновую атаку на Одесскую область, в результате которой были поражены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на юге региона. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кроме того, после серии массированных атак РФ по критической инфраструктуре столицы одна из киевских теплоэлектроцентралей подверглась таким разрушениям, что ее восстановление уже невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Также восстановление энергосистемы Украины после одного из самых массовых ракетных ударов займет длительное время, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Предприятия компании производят электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывают уголь и природный газ, осуществляют трейдинг энергопродуктов на украинском и зарубежных рынках, распределяют и поставляют электроэнергию потребителям, а также развивают сеть скоростных зарядных станций. Главный офис компании расположен в Киеве, пишет Википедия.

