РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

Кратко:
- Под удар попали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на юге Одесчины
- Более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения
- Критическая инфраструктура работает на генераторах
В ночь на 3 февраля армия РФ совершила массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением.
Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах.
В ДТЭК подтвердили, что армия РФ снова ударила по энергетике региона.
"И снова повреждения значительные, а восстановление требует времени. Наши бригады трудятся на местах. Благодарим жителей Одесской области за устойчивость, поддержку и понимание. Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - говорится в сообщении.
Отключение света в Одессе и области сегодня
Как сообщили в ДТЭК, графики отключений на 3 февраля действуют только там, где разрешает состояние сети. В то же время в области произошло большое количество аварий из-за непогоды.
В Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесчины продолжаются экстренные отключения.
Чтобы узнать, действуют ли графики именно для вашего адреса, проверяйте информацию на сайте или в чат-боте.
Где найти пункт несокрушимости
Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.
Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.
Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.
Атака на Украину 3 февраля 2026 - последние новости
Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 3 февраля радиотехнические войска зафиксировали 521 средство воздушного нападения, в том числе 4 ракеты "Циркон"/"Оникс", 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300, 7 крылатых ракет Х-22/Х-32, 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К"; 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых БПЛА на 17 локациях.
Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая и Одесская области.
Известно, что девять человек ранены из-за атаки. Зафиксированы повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры.
По данным мониториновых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки.
В ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом находились несколько районов города.
РФ готовит новый удар - мониторы
После утренней ракетной атаки по Украине российские бомбардировщики совершили посадку на аэродроме "Энгельс". Аналитики не исключают повторного удара по территории Украины. Основной целью могут стать крупные энергетические и газовые объекты на западе Украины.
К вероятному второму этапу враг готовит:
- крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160;
- крылатые ракеты 9М729 "Новатор" повышенной дальности из комплексов "Искандер-М1";
- крылатые ракеты "Калибр" с морских носителей;
- ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К;
- БпЛА типа "Shahed" и их аналоги.
