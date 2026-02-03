РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Энергетики ведут восстановительные работы.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-yug-odesskoy-oblasti-50-tysyach-lyudey-ostalis-bez-sveta-10737548.html Ссылка скопирована

РФ ударила по энергетике Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Под удар попали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на юге Одесчины

Более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения

Критическая инфраструктура работает на генераторах

В ночь на 3 февраля армия РФ совершила массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением.

видео дня

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

В ДТЭК подтвердили, что армия РФ снова ударила по энергетике региона.

"И снова повреждения значительные, а восстановление требует времени. Наши бригады трудятся на местах. Благодарим жителей Одесской области за устойчивость, поддержку и понимание. Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - говорится в сообщении.

РФ ударила по энергетике Одесской области / t.me/dtek_ua

Отключение света в Одессе и области сегодня

Как сообщили в ДТЭК, графики отключений на 3 февраля действуют только там, где разрешает состояние сети. В то же время в области произошло большое количество аварий из-за непогоды.

В Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесчины продолжаются экстренные отключения.

Одесская область: графики отключений на 3 февраля / t.me/dtek_ua

Одесская область: графики отключений на 3 февраля / t.me/dtek_ua

Чтобы узнать, действуют ли графики именно для вашего адреса, проверяйте информацию на сайте или в чат-боте.

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Атака на Украину 3 февраля 2026 - последние новости

Как писал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 3 февраля радиотехнические войска зафиксировали 521 средство воздушного нападения, в том числе 4 ракеты "Циркон"/"Оникс", 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300, 7 крылатых ракет Х-22/Х-32, 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К"; 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых БПЛА на 17 локациях.

Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая и Одесская области.

Известно, что девять человек ранены из-за атаки. Зафиксированы повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры.

По данным мониториновых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки.

В ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали три человека. Под прицелом находились несколько районов города.

РФ готовит новый удар - мониторы

После утренней ракетной атаки по Украине российские бомбардировщики совершили посадку на аэродроме "Энгельс". Аналитики не исключают повторного удара по территории Украины. Основной целью могут стать крупные энергетические и газовые объекты на западе Украины.

К вероятному второму этапу враг готовит:

крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160;

крылатые ракеты 9М729 "Новатор" повышенной дальности из комплексов "Искандер-М1";

крылатые ракеты "Калибр" с морских носителей;

ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К;

БпЛА типа "Shahed" и их аналоги.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред