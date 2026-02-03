-30° скуют Ровенскую область: когда ожидать спад экстремальных морозов

В Ровенской области ударит 30-градусный мороз. Впрочем, начиная с 4 февраля прогнозируется постепенное повышение температуры.

Прогноз погоды в Ровно и области на 3-6 февраля / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Погода в Ровенской области в течение 3-6 февраля января будет облачной. Синоптики предупреждают об осадках смешанного характера, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Начиная с 4 февраля прогнозируется постепенное повышение температуры. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 3 февраля

Во вторник, 3 февраля, синоптики прогнозируют сухую погоду без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман и изморозь. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет держаться на уровне 23-28° мороза, а в северных районах ожидается чрезвычайный холод - до 30°. Днем столбики термометров покажут 10-15° мороза.

Погода 4 февраля

В среду, 4 февраля, ночью прогнозируется небольшой снег, а днем - умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможны слабые метели и налипание мокрого снега. Синоптики предупреждают об обледенении дорог. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 17-22° мороза, днем ожидается от 3 до 8° мороза.

Погода 5 февраля

В четверг, 5 февраля, ожидается умеренный снег с дождем. Местами будет образовываться гололед и налипание мокрого снега. Дорожная ситуация будет оставаться сложной из-за гололеда. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем будет колебаться от -4 до +1°.

Погода 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, синоптики прогнозируют умеренный снег с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега и гололед. Дорожные службы предупреждают об опасной гололедице. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 1-6° мороза, днем ожидается от -2 до +3°.

Когда морозы начнут отступать - прогноз синоптика

По оценке Натальи Диденко, погода останется сухой из-за доминирования антициклона, однако на дорогах сохранится опасная гололедица. Такие условия продлятся как минимум до 5 февраля.

После этого ожидается заметное потепление, которое будет сопровождаться осадками и усилением ветра. В то же время синоптик предупреждает: вслед за потеплением возможна новая волна похолодания.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, первая неделя февраля в Украине будет холодной с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 февраля в Украине сохранятся сильные морозы. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 22-28 градусов мороза. На юго-западе, юге и юго-востоке будет -17...-22 градуса. Днем также будет мороз.

Также 3 февраля в Полтавской области сохранится морозная погода без осадков. Ночью ожидается -22...-27°, днем -11...-16°. В Полтаве - -20...-22° ночью и -13...-15° днем.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

