Атака по сердцу Киева: РФ повредила музей возле "Родины-матери"

Кратко:
- В Киеве поврежден зал славы в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне
- Вице-премьер Татьяна Бережная назвала удар символическим
- С начала полномасштабной войны РФ повредила или уничтожила более 1680 объектов культурного наследия
В результате российской атаки по Киеву 3 февраля был поврежден зал славы в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, который расположен у подножия монумента Родина-мать. Речь идет о памятнике науки и техники местного значения.
Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Украины Татьяна Бережная, атака имеет особенно циничный и символический характер. Страна-агрессор РФ нанесла удар по месту, которое хранит память о борьбе с агрессией в ХХ веке, фактически повторяя преступления уже в XXI веке.
Сейчас на месте работают профильные службы - специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования станет известен объем необходимых восстановительных работ.
В Минкульте напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.
"Это сознательное уничтожение культуры и памяти, требующее консолидированного ответа международного сообщества. В частности, из-за усиления санкций против России и предоставления Украине дополнительных средств противовоздушной обороны", - написала Бережная в Facebook.
"Мы восстановим разрушенное. Сохраним память и о преступлениях нацизма в 20 веке, и о преступлениях России сегодня", - добавила она.
Несмотря на повреждения, музей продолжает работу. В министерстве поблагодарили Силы обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия.
Атака на Киев 3 февраля 2026 - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов.
По данным мониториновых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки.
В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.
В ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали мирные жители. Под прицелом находились несколько районов города.
Выдержит ли Киев новые атаки: мнение эксперта
Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.
Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.
"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.
Другие новости:
- Беспрецедентный удар по энергетике: Терехов раскрыл последствия ночной атаки РФ на Харьков
- РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C: сотни тысяч семей остались без тепла - Шмыгаль
- РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света
О персоне: Александр Сергиенко
Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.
Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.
Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред