Атака по сердцу Киева: РФ повредила музей возле "Родины-матери"

Анна Ярославская
3 февраля 2026, 11:25
Несмотря на повреждения, музей продолжает работу.
Родина-мать
После удара РФ по Киеву пострадал музей у монумента "Родина-мать" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/berezhna.tetyana

Кратко:

  • В Киеве поврежден зал славы в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне
  • Вице-премьер Татьяна Бережная назвала удар символическим
  • С начала полномасштабной войны РФ повредила или уничтожила более 1680 объектов культурного наследия

В результате российской атаки по Киеву 3 февраля был поврежден зал славы в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, который расположен у подножия монумента Родина-мать. Речь идет о памятнике науки и техники местного значения.

Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Украины Татьяна Бережная, атака имеет особенно циничный и символический характер. Страна-агрессор РФ нанесла удар по месту, которое хранит память о борьбе с агрессией в ХХ веке, фактически повторяя преступления уже в XXI веке.

Сейчас на месте работают профильные службы - специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования станет известен объем необходимых восстановительных работ.

В Минкульте напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

"Это сознательное уничтожение культуры и памяти, требующее консолидированного ответа международного сообщества. В частности, из-за усиления санкций против России и предоставления Украине дополнительных средств противовоздушной обороны", - написала Бережная в Facebook.

"Мы восстановим разрушенное. Сохраним память и о преступлениях нацизма в 20 веке, и о преступлениях России сегодня", - добавила она.

Несмотря на повреждения, музей продолжает работу. В министерстве поблагодарили Силы обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия.

Атака на Киев 3 февраля 2026 - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов.

По данным мониториновых каналов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки.

В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

В ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ на Киев пострадали мирные жители. Под прицелом находились несколько районов города.

Выдержит ли Киев новые атаки: мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.

Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.

О персоне: Александр Сергиенко

Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.

Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.

Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Много баллистики и Шахедов: Игнат раскрыл главные особенности новой атаки РФ

Много баллистики и Шахедов: Игнат раскрыл главные особенности новой атаки РФ

11:43Украина
РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

10:54Фронт
РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

РФ атаковала юг Одесской области: 50 тысяч людей остались без света

10:21Украина
Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Если снится покойный: что на самом деле хочет сказать душа

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на спад: новый курс валют на 3 февраля

21:32

Как согреться в доме без отопления: названы неожиданные способы обогреть жильё

21:32

Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

21:01

