"Будут хорошие новости": Трамп рассказал о переговорах с Путиным по Украине

Президент США напомнил, что по его просьбе Путин на неделю согласился прекратить атаки на энергетику Украины.

Президент США рассказал о переговорах с Путиным по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Президент США заявил, что переговоры по Украине и России продвигаются успешно

Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможные "хорошие новости" по урегулированию войны в Украине.

"У нас многое происходит. Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые об этом говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", - сказал президент США во время общения с журналистами в Белом доме.

Также Трамп рассказал о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По его просьбе хозяин Кремля якобы согласился прекратить атаки на энергетику Украины на неделю.

По словам Трампа, в России наблюдается "такая же холодная волна", как и в США в последнее время, но подчеркнул, что в Украине "гораздо холоднее, чем у нас".

"И я спросил его, не мог бы он прекратить обстрелы на неделю, чтобы не запускать ракеты в Киев или любые другие города, и он согласился это сделать. Так что это уже что-то", - отметил глава Белого дома.

Энергетическое перемирие - что известно

Как писал Главред, 1 февраля истек срок объявленного Россией "энергетического перемирия". В то же время, по данным мониторинговых каналов, возобновление массированных атак ожидается с 3 февраля. Наиболее вероятные цели - объекты энергетики, газодобывающей отрасли и нефтеперерабатывающие предприятия.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасовв заявил, что в ночь на 2 февраля так называемое энергетическое перемирие закончилось. Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате вражеских атак без электроснабжения остались потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. По его словам, продолжаются восстановительные работы на поврежденных энергообъектах, принимаются меры для стабилизации работы энергосистемы.

Энергетическое перемирие может сыграть на руку РФ: мнение аналитиков

Возможный недельный мораторий на удары России по энергетике Украины не является такой уж значительной уступкой со стороны Москвы. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны, отмечают аналитики.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют эксперты.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

