Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

Решение спрятано там, где вы его меньше всего ожидаете — в кухонном шкафчике.

Чем удалить стойкий налет на унитазе / Коллаж: Главред, фото: freepik

Таблетки для посудомоечной машины эффективно очищают унитаз от налета

Регулярное использование предотвращает появление загрязнений

Несмотря на огромный выбор бытовой химии, большинство средств для чистки унитазов содержат агрессивные компоненты, которые могут нанести вред здоровью, окружающей среде и даже семейному бюджету. Но, как оказалось, действенная альтернатива давно стоит в кухонном шкафчике — обычные таблетки для посудомоечной машины.

Именно они способны справиться с известковым налетом и стойкими загрязнениями не хуже специализированных средств, пишет OBOZ.UA.

Как работает этот метод

Таблетки для посудомоечной машины содержат ферменты, карбонат натрия и поверхностно-активные вещества. В сочетании с водой они активно расщепляют органические остатки и минеральные отложения, которые образуют характерное "кольцо" на стенках унитаза.

Пошаговая инструкция

1. Подготовка

Сначала следует смыть воду, чтобы снизить ее уровень в чаше. Меньше воды — выше концентрация активных веществ и быстрее результат.

2. Защита рук

Резиновые перчатки - обязательны. Они защищают от микробов и остатков моющих компонентов.

3. Таблетка в действии

Опустите одну таблетку в унитаз и подождите 1–2 минуты, пока она начнет растворяться.

4. Обработка щеткой

Щеткой или губкой распределите раствор по всей внутренней поверхности. Это помогает активным веществам лучше "цепляться" к налету.

5. Работа со стойкими пятнами

Если загрязнение не поддается, смочите уголок таблетки и осторожно потрите проблемный участок. В таком виде таблетка работает как легкий абразив.

6. Завершение

После очистки просто смойте водой — остатки средства и осадок исчезнут вместе с ней.

Чтобы эффект длился дольше

Специалисты советуют повторять процедуру раз в неделю. Регулярный уход не дает минералам накапливаться, а значит - экономит время и силы.

