Как быстро очистить унитаз от стойкого налета: простое решение, которое стоит попробовать

Несмотря на огромный выбор бытовой химии, большинство средств для чистки унитазов содержат агрессивные компоненты, которые могут нанести вред здоровью, окружающей среде и даже семейному бюджету. Но, как оказалось, действенная альтернатива давно стоит в кухонном шкафчике — обычные таблетки для посудомоечной машины.
Именно они способны справиться с известковым налетом и стойкими загрязнениями не хуже специализированных средств, пишет OBOZ.UA.
Как работает этот метод
Таблетки для посудомоечной машины содержат ферменты, карбонат натрия и поверхностно-активные вещества. В сочетании с водой они активно расщепляют органические остатки и минеральные отложения, которые образуют характерное "кольцо" на стенках унитаза.
Пошаговая инструкция
1. Подготовка
Сначала следует смыть воду, чтобы снизить ее уровень в чаше. Меньше воды — выше концентрация активных веществ и быстрее результат.
2. Защита рук
Резиновые перчатки - обязательны. Они защищают от микробов и остатков моющих компонентов.
3. Таблетка в действии
Опустите одну таблетку в унитаз и подождите 1–2 минуты, пока она начнет растворяться.
4. Обработка щеткой
Щеткой или губкой распределите раствор по всей внутренней поверхности. Это помогает активным веществам лучше "цепляться" к налету.
5. Работа со стойкими пятнами
Если загрязнение не поддается, смочите уголок таблетки и осторожно потрите проблемный участок. В таком виде таблетка работает как легкий абразив.
6. Завершение
После очистки просто смойте водой — остатки средства и осадок исчезнут вместе с ней.
Чтобы эффект длился дольше
Специалисты советуют повторять процедуру раз в неделю. Регулярный уход не дает минералам накапливаться, а значит - экономит время и силы.
