Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрее

За несколько месяцев активной работы отопительные батареи превращаются в настоящий пылесборник. Внутрь устройства оседает все, что летает в воздухе: пыль, шерсть, текстильные волокна.
Со временем этот налёт уплотняется и забивает пространство между секциями, говорится в материале издания Express.
Когда радиатор загрязнён, нарушается естественная циркуляция воздуха. Тепло остается внутри прибора и плохо распространяется по комнате. В результате отопление работает дольше и интенсивнее, а помещение всё равно прогревается слабо — растут счета и снижается комфорт.
Проблема в том, что добраться до внутренней части радиатора непросто. Обычные щётки почти бесполезны, а разбирать батарею ради уборки готовы далеко не все. Однако есть простой бытовой способ, который не требует специальных инструментов.
Обычный фен способен создать направленный поток воздуха, который выбивает скопившуюся грязь изнутри и выдувает её наружу. Это быстрый и безопасный метод вернуть радиатору нормальную теплоотдачу и повысить эффективность отопления в холодный период.
Как очистить радиатор феном
- Сначала обязательно выключите отопление и дождитесь, пока батарея полностью остынет. На пол или под радиатор положите полотенце, чтобы собрать осыпающуюся пыль.
- Выставьте на фене минимальный нагрев или включите режим холодного воздуха — слишком горячий поток может повредить покрытие радиатора. Направьте фен сверху вниз между секциями и плавно перемещайте его вдоль батареи, выдувая загрязнения.
- Повторяйте процедуру до тех пор, пока пыль не перестанет вылетать. После этого аккуратно соберите полотенце и выбросьте содержимое, при необходимости пройдитесь пылесосом по полу.
Такая простая чистка помогает радиатору быстрее и равномернее прогревать комнату, делая дом заметно теплее до конца зимы.
Рекомендации специалистов по повышению эффективности отопления
Эксперты отмечают, что использование специальных компактных устройств рядом с радиаторами помогает заметно улучшить их работу. Такие приборы усиливают циркуляцию нагретого воздуха, благодаря чему помещения прогреваются быстрее, а тепло распределяется по комнате более равномерно.
Смотрите видеоинструкцию по очистке радиатора
В ролике наглядно показано, как привести отопительную батарею в рабочее состояние: удалить загрязнения изнутри, освежить внешний вид и вернуть ей нормальную теплоотдачу.
Автор демонстрирует процесс на собственном примере — радиатор эксплуатировался около восьми лет.
Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.
Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.
