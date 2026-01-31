Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрее

Когда радиатор загрязнён, нарушается естественная циркуляция воздуха: тепло остается внутри прибора.

Обычный фен способен выбивать скопившуюся грязь изнутри

За несколько месяцев активной работы отопительные батареи превращаются в настоящий пылесборник. Внутрь устройства оседает все, что летает в воздухе: пыль, шерсть, текстильные волокна.

Со временем этот налёт уплотняется и забивает пространство между секциями, говорится в материале издания Express.

Когда радиатор загрязнён, нарушается естественная циркуляция воздуха. Тепло остается внутри прибора и плохо распространяется по комнате. В результате отопление работает дольше и интенсивнее, а помещение всё равно прогревается слабо — растут счета и снижается комфорт.

Проблема в том, что добраться до внутренней части радиатора непросто. Обычные щётки почти бесполезны, а разбирать батарею ради уборки готовы далеко не все. Однако есть простой бытовой способ, который не требует специальных инструментов.

Обычный фен способен создать направленный поток воздуха, который выбивает скопившуюся грязь изнутри и выдувает её наружу. Это быстрый и безопасный метод вернуть радиатору нормальную теплоотдачу и повысить эффективность отопления в холодный период.

Как очистить радиатор феном

Сначала обязательно выключите отопление и дождитесь, пока батарея полностью остынет. На пол или под радиатор положите полотенце, чтобы собрать осыпающуюся пыль.

Выставьте на фене минимальный нагрев или включите режим холодного воздуха — слишком горячий поток может повредить покрытие радиатора. Направьте фен сверху вниз между секциями и плавно перемещайте его вдоль батареи, выдувая загрязнения.

Повторяйте процедуру до тех пор, пока пыль не перестанет вылетать. После этого аккуратно соберите полотенце и выбросьте содержимое, при необходимости пройдитесь пылесосом по полу.

Такая простая чистка помогает радиатору быстрее и равномернее прогревать комнату, делая дом заметно теплее до конца зимы.

Рекомендации специалистов по повышению эффективности отопления

Эксперты отмечают, что использование специальных компактных устройств рядом с радиаторами помогает заметно улучшить их работу. Такие приборы усиливают циркуляцию нагретого воздуха, благодаря чему помещения прогреваются быстрее, а тепло распределяется по комнате более равномерно.

Смотрите видеоинструкцию по очистке радиатора

В ролике наглядно показано, как привести отопительную батарею в рабочее состояние: удалить загрязнения изнутри, освежить внешний вид и вернуть ей нормальную теплоотдачу.

Автор демонстрирует процесс на собственном примере — радиатор эксплуатировался около восьми лет.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

