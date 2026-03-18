Россия цинично обстреляла Харьков: есть погибший и раненые - что известно

Оккупанты нанесли удар по Холодногорскому району Харькова.

Российский дрон нанес удар по Харькову: есть погибший и пострадавшие

Кратко:

Армия РФ обстреляла Холодногорский район Харькова

В результате атаки погиб 54-летний мужчина

По меньшей мере два человека пострадали

Армия РФ утром в среду, 18 марта, атаковала Харьков с помощью беспилотников. На данный момент известно о двух пострадавших и одном погибшем.

Около 11:00 было зафиксировано попадание российского БПЛА в Холодногорском районе Харькова. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

"Зафиксирован вражеский удар боевым дроном по Холодногорскому району. Детали выясняем", — написал мэр.

Ориентировочно в 10:51 в Харьковском районе объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в направлении областного центра с севера. Вскоре после этого стало известно об ударе.

По предварительной информации местных властей, в результате российской атаки погиб 54-летний мужчина. Пострадали как минимум два мужчины 23 и 45 лет, обоих госпитализировали в больницу.

В прилегающих к месту прилета частных домах выбиты стекла.

"Работы на месте вражеского обстрела продолжаются", — написал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, 17 марта в результате ночной атаки на юге Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Напомним, ранним утром 17 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся на территорию возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

О личности: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович – украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

