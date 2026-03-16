Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

Юрий Берендий
16 марта 2026, 17:58
Россия может готовить так называемый "удар возмездия" по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников, предупреждают наблюдатели.
Россия готовит новый массированный удар — что станет целью / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • Страна-агрессор Россия готовится нанести комбинированный удар по Киевской области
  • Враг планирует задействовать в атаке баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны
  • Не исключена угроза ударов "Цирконами" и "Кинжалами"

Российские оккупационные войска готовят новый комбинированный удар по Киевской области и непосредственно по Киеву. Атака может произойти в ближайшие 72 часа. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

видео дня

По информации мониторинговых каналов, речь может идти о так называемом "ударе возмездия" в ответ на прорыв украинских беспилотников в направлении Москвы.

Вероятно, для атаки могут быть использованы баллистические ракеты комплексов "Искандер-М" и С-300/400, крылатые ракеты комплекса "Искандер-К", а также умеренное количество ударных беспилотников типа Shahed и их аналогов.

Кроме того, не исключается применение гиперзвуковых ракет "Циркон" или ракет "Кинжал", которые запускаются с самолетов МиГ-31К.

В то же время допускается использование и других средств поражения, однако в целом речь не идет о чем-то принципиально новом или слишком масштабном.

"Среди потенциальных целей не только объекты энергетики, но и объекты военно-промышленного комплекса, водоснабжения и гражданские промышленные зоны/предприятия. Все это — лишь предварительная информация о будущих планах врага", — говорится в сообщении.

Инфографика циркон
"Циркон" / Инфографика Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия осуществила нетипичную атаку по Киевской области, применив ударные беспилотники различных типов. Также под ударом оказались Одесская и Запорожская области. О деталях сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в понедельник, 16 марта, российские войска также атаковали Киев дронами.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удары дронами по другим городам Украины. Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в 03:07 в Киевском районе города зафиксировали два попадания дронов типа "Шахед".

Другие новости:

О ресурсе: ЕРадар

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять