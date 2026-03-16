Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

Россия может готовить так называемый "удар возмездия" по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников, предупреждают наблюдатели.

Россия готовит новый массированный удар — что станет целью

Страна-агрессор Россия готовится нанести комбинированный удар по Киевской области

Враг планирует задействовать в атаке баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны

Не исключена угроза ударов "Цирконами" и "Кинжалами"

Российские оккупационные войска готовят новый комбинированный удар по Киевской области и непосредственно по Киеву. Атака может произойти в ближайшие 72 часа. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По информации мониторинговых каналов, речь может идти о так называемом "ударе возмездия" в ответ на прорыв украинских беспилотников в направлении Москвы.

Вероятно, для атаки могут быть использованы баллистические ракеты комплексов "Искандер-М" и С-300/400, крылатые ракеты комплекса "Искандер-К", а также умеренное количество ударных беспилотников типа Shahed и их аналогов.

Кроме того, не исключается применение гиперзвуковых ракет "Циркон" или ракет "Кинжал", которые запускаются с самолетов МиГ-31К.

В то же время допускается использование и других средств поражения, однако в целом речь не идет о чем-то принципиально новом или слишком масштабном.

"Среди потенциальных целей не только объекты энергетики, но и объекты военно-промышленного комплекса, водоснабжения и гражданские промышленные зоны/предприятия. Все это — лишь предварительная информация о будущих планах врага", — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия осуществила нетипичную атаку по Киевской области, применив ударные беспилотники различных типов. Также под ударом оказались Одесская и Запорожская области. О деталях сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в понедельник, 16 марта, российские войска также атаковали Киев дронами.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удары дронами по другим городам Украины. Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в 03:07 в Киевском районе города зафиксировали два попадания дронов типа "Шахед".

О ресурсе: ЕРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

