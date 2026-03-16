Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

О чем идет речь в материале:
- Страна-агрессор Россия готовится нанести комбинированный удар по Киевской области
- Враг планирует задействовать в атаке баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны
- Не исключена угроза ударов "Цирконами" и "Кинжалами"
Российские оккупационные войска готовят новый комбинированный удар по Киевской области и непосредственно по Киеву. Атака может произойти в ближайшие 72 часа. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.
По информации мониторинговых каналов, речь может идти о так называемом "ударе возмездия" в ответ на прорыв украинских беспилотников в направлении Москвы.
Вероятно, для атаки могут быть использованы баллистические ракеты комплексов "Искандер-М" и С-300/400, крылатые ракеты комплекса "Искандер-К", а также умеренное количество ударных беспилотников типа Shahed и их аналогов.
Кроме того, не исключается применение гиперзвуковых ракет "Циркон" или ракет "Кинжал", которые запускаются с самолетов МиГ-31К.
В то же время допускается использование и других средств поражения, однако в целом речь не идет о чем-то принципиально новом или слишком масштабном.
"Среди потенциальных целей не только объекты энергетики, но и объекты военно-промышленного комплекса, водоснабжения и гражданские промышленные зоны/предприятия. Все это — лишь предварительная информация о будущих планах врага", — говорится в сообщении.
Удары по Украине — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия осуществила нетипичную атаку по Киевской области, применив ударные беспилотники различных типов. Также под ударом оказались Одесская и Запорожская области. О деталях сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром в понедельник, 16 марта, российские войска также атаковали Киев дронами.
Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удары дронами по другим городам Украины. Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в 03:07 в Киевском районе города зафиксировали два попадания дронов типа "Шахед".
Другие новости:
- Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно
- Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов
- Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта
О ресурсе: ЕРадар
"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
- оперативных сводках во время массовых атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред